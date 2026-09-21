"Zaskakujące" wyniki wyborów w Czeczenii. Kadyrow dostał 99,85 proc. głosów
Udostępnij9 Skomentuj
Świat

"Zaskakujące" wyniki wyborów w Czeczenii. Kadyrow dostał 99,85 proc. głosów

Dodano: 
Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii
Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii Źródło: PAP/EPA
Ramzan Kadyrow pozostanie przywódcą Czeczenii. Według oficjalnych wyników rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej zdobył aż 99,85 proc. głosów.

Ramzan Kadyrow po raz kolejny wygrał wybory na przywódcę Czeczenii. Głosowanie trwało od 18 do 20 września, a rosyjska Centralna Komisja Wyborcza podała wyniki po przeliczeniu 100 proc. głosów. Według oficjalnych danych na Kadyrowa zagłosowało 99,85 proc. wyborców.

Pozostali kandydaci znaleźli się daleko w tyle. Ismaił Denilchanow ze Sprawiedliwej Rosji oraz deputowany regionalnego parlamentu Chalid Nakajew z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej otrzymali po 0,05 proc. głosów.

Kadyrow poprawił własny rekord

To najlepszy oficjalny wynik Kadyrowa w bezpośrednich wyborach na przywódcę Czeczenii. W 2021 roku uzyskał około 99,7 proc. głosów, a pięć lat wcześniej – 97,94 proc. Kadyrow stoi na czele Czeczenii od 2007 roku. Oficjalny wynik Kadyrowa jest również wyższy od rezultatu Władimira Putina z rosyjskich wyborów prezydenckich w 2024 roku, kiedy CKW przypisała mu 87,28 proc. głosów.

Według Radia Swoboda oficjalna frekwencja w tegorocznym głosowaniu wyniosła 93,98 proc. Medium zwraca uwagę, że pozostali dwaj kandydaci praktycznie nie prowadzili kampanii wyborczej. Reuters podkreśla z kolei, że międzynarodowi obserwatorzy w przeszłości ostro krytykowali sposób przeprowadzania wyborów w Czeczenii. Kadyrow odrzucał takie zarzuty, przedstawiając je jako inspirowane przez Zachód próby podważenia jego władzy.

Piąta kadencja Kadyrowa

49-letni Kadyrow jest jednym z najbliższych regionalnych sojuszników Władimira Putina. Reuters opisuje model jego relacji z Kremlem jako układ, w którym przywódca Czeczenii ma dużą swobodę w zarządzaniu republiką w zamian za zapewnienie jej stabilności.

Kadyrow wielokrotnie deklarował osobistą lojalność wobec Putina i poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Twierdzi również, że podległe mu czeczeńskie oddziały uczestniczą w wojnie od 2022 roku.

Do władzy doszedł po śmierci swojego ojca Achmata Kadyrowa, który w 2004 roku zginął w zamachu bombowym. Ramzan Kadyrow oficjalnie stanął na czele Czeczenii w kwietniu 2007 roku.

Organizacje broniące praw człowieka od lat oskarżają władze Kadyrowa o poważne naruszenia praw człowieka i represje wobec przeciwników. Czeczeński przywódca zaprzecza tym zarzutom.

Czytaj też:
"Będziemy się mścić". Kadyrow grozi Ukrainie Czytaj też:
Kadyrow jest poważnie chory. Kreml szuka następcy

Źródło: Reuters / TVP Info
Czytaj także