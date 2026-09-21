Wygrali wybory w Berlinie. Zapowiadają masowe wywłaszczenia

Po ogłoszeniu wyniku wyborów landowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygranym jest AfD, a wielkim przegranym CDU kierowana przez kanclerza Friedricha Merza. Ugrupowanie po raz pierwszy znalazło się pod progiem wyborczym.

Z kolei wybory landowe w Berlinie wygrała lewicowa formacja Die Linke, która najpewniej utworzy rząd z Zielonymi oraz socjaldemokratyczną SPD. Burmistrzem ma zostać Elif Eralp, urodzona w rodzinie tureckiej. Te trzy lewicowe partie przekonały do siebie przede wszystkim sporą grupę młodych Berlińczyków, niechętnych wolnemu rynkowi i popierających hasła tzw. sprawiedliwości społecznej.

"Rynek jest ślepy na to, czego potrzebuje nasze miasto"; "Rynek sobie z tym nie radzi" – podkreślano w przekazie Die Linke.

Niemcy. Radykalna lewica zapowiada wywłaszczenia

Jednym z najbardziej radykalnych przedsięwzięć zupełnie wprost postulowanych przez Die Linke jest administracyjne odebranie dotychczasowym właścicielom aż 200 tysięcy mieszkań. Chodzi o duże firmy, które posiadają tysiące nieruchomości na wynajem. Odebranie im lokali miałoby doprowadzić do obniżenia czynszów w mieście.

"Wdrożenie [wywłaszczeń] uważamy za swój najważniejszy priorytet, nie dopuścimy dalszego zwlekania" – oznajmiło w swoim programie Die Linke. Formacja powołuje się na referendum z 2021 roku, w którym wywłaszczenia poparło 59 proc. Berlińczyków. Odebranie mieszkań ma odbyć się za odszkodowaniem; kosztorysy wskazują od 10 do 40 mld euro, zależnie od konkretnego kształtu wywłaszczeń.

Radykałowie mogą mieć jednak problem prawny, bo część prawników wskazuje, że niemiecka konstytucja nie pozwala na tak proste wywłaszczenia. Partia uważa jednak inaczej.

Ugrupowanie chce zabezpieczyć konieczne finanse podnosząc podatki. Wyższymi daninami mają zostać obłożone luksusowe wille, nieruchomości oraz działalność gospodarcza.