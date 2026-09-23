"Promujmy rodzenie dzieci, a nie ich abortowanie". Mocny apel Nawrockiego na forum ONZ

Prezydent mówił o kryzysie demograficznym, spadającej dzietności i konieczności odbudowy znaczenia rodziny. Odrzucił też nielegalną migrację jako sposób na rozwiązanie problemów demograficznych. – Nie tędy droga – podkreślił.

Nawrocki: Promujmy rodzenie dzieci, a nie ich abortowanie

Podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Karol Nawrocki poruszył problem kryzysu demograficznego. Prezydent wskazał, że starzenie się społeczeństw, spadająca dzietność i osłabienie więzi społecznych stanowią zagrożenie dla stabilności państw. – To nie jest tylko kwestia statystyk, ale wyzwanie cywilizacyjne. Starzejące się społeczeństwa, spadająca dzietność i erozja więzi społecznych osłabiają fundamenty naszych państw – mówił Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że odpowiedzią na kryzys demograficzny nie mogą być wyłącznie instrumenty ekonomiczne. Wskazał na konieczność odbudowy instytucji społecznych, wzmocnienia rodziny i docenienia rodzicielstwa. – Potrzebujemy również odbudowy instytucji i kultury. Ochrony i docenienia rodziny oraz wzmocnienia społecznego znaczenia rodzicielstwa – przekonywał.

Nawrocki zwrócił szczególną uwagę na rolę matki i ojca. – Tak, rodzina, matka i ojciec i docenienie ich roli to początek odejścia od kryzysu demograficznego – powiedział. Następnie zaapelował o promowanie rodzicielstwa w kulturze i środkach masowego przekazu, odnosząc się również do kwestii aborcji. – Zróbmy wszystko, drodzy Państwo, aby poprzez kulturę i mass media promowane było rodzenie się dzieci, a nie ich abortowanie – oświadczył prezydent.

"Nie tędy droga". Nawrocki o nielegalnej migracji

W dalszej części wystąpienia Nawrocki odniósł się do migracji. Stwierdził, że nielegalna migracja nie może stanowić odpowiedzi na problemy demograficzne. Wspomniał także o handlu ludźmi. – Odpowiedzią na wyzwania demograficzne nie może być właśnie nielegalna migracja. Rodzi ona bowiem nieszczęście, napięcia i niepokój. Nie tędy droga – powiedział.

Prezydent mówił również o konieczności poszukiwania rozwiązań, które pozwolą stopniowo przezwyciężać kryzys demograficzny. Wskazał przy tym na znaczenie rodziny, rodzicielstwa i kultury.

Nawrocki chce, by ONZ zajęła się kryzysem demograficznym

Prezydent wyraził nadzieję, że Organizacja Narodów Zjednoczonych stanie się miejscem wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących zmian demograficznych. – Wierzę, że ONZ może być organizacją, gdzie uda się wspólnie wypracować sposoby stopniowego przezwyciężania kryzysu demograficznego – mówił.

Nawrocki wymienił kryzys demograficzny wśród strukturalnych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się społeczność międzynarodowa. Powiązał go z perspektywami długoterminowego rozwoju gospodarczego, stabilnością państw i ich bezpieczeństwem.

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