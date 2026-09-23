Fort Trump w Polsce. Nawrocki podaje możliwy termin

Nawrocki powiedział w rozmowie z Bloomberg TV, że powstanie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jest obecnie "tylko kwestią czasu". Zastrzegł jednocześnie, że do rozstrzygnięcia pozostają kwestie administracyjne i finansowe. Jak dodał, po zakończeniu prac przez administrację USA i oba rządy Trump mógłby osobiście uczestniczyć w otwarciu bazy.

Prezydent zaznaczył, że Polska chciałaby doprowadzić do realizacji projektu jeszcze przed końcem obecnej kadencji Trumpa, czyli do 2029 r. Powstanie stałej bazy oznaczałoby zmianę charakteru amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, gdzie żołnierze USA stacjonują obecnie przede wszystkim w formule rotacyjnej.

Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej?

W ostatnich miesiącach prace nad projektem nabrały tempa. Na początku września przedstawiciele administracji USA przybyli do Polski analizować potencjalne lokalizacje przyszłej bazy. Tydzień temu Trump poinformował, że w sprawie utworzenia bazy US Army w Polsce poczyniono "znaczne postępy" i zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona.

Pomysł stałej amerykańskiej bazy w Polsce pojawił się już w 2018 r. Polska proponowała wówczas przeznaczenie ponad 2 mld dolarów na projekt, który ostatecznie nie został zrealizowany. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Warszawa ponownie zaczęła zabiegać o zwiększenie i utrwalenie obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO.

Duda: Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju

O tym, że "Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju" informował w lutym zeszłego roku ówczesny prezydent Andrzej Duda, po rozmowie z amerykańskim sekretarzem obrony (obecnie wojny) Pete Hegsethem.

– Okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski – przekonywał Duda.

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