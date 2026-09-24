Trzaskowski powinien zniknąć z polityki? Zaskakujące wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" ankietowanych zapytano, jak widzą przyszłość Rafała Trzaskowskiego po prezydenturze w Warszawie.

Trzaskowski powinien wycofać się z polityki? Zaskakujące wyniki sondażu

Najwięcej – 36,9 proc. ankietowanych – odpowiedziało, że Rafał Trzaskowski powinien wycofać się z polityki.

Po 9,9 proc. Polaków uważa, że Rafał Trzaskowski powinien po raz trzeci startować w wyborach na prezydenta Polski lub zostać europosłem.

8,6 proc. respondentów twierdzi, że Rafał Trzaskowski powinien wystartować w wyborach do polskiego parlamentu.

5,8 proc. badanych w sondażu odpowiedziało, że po zakończonej prezydenturze w Warszawie, powinien zostać premierem. Tyle samo uważa, że Rafał Trzaskowski powinien stanąć na czele Koalicji Obywatelskiej.

3,3 proc. jest zdania, że powinien objąć stanowisko w międzynarodowej organizacji.

19,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie tego, co Rafał Trzaskowski powinien zrobić po zakończonej prezydenturze w stolicy.

W roli głowy państwa Rafała Trzaskowskiego widzą najczęściej: kobiety (10,4 proc.), ankietowani w wieku 25-34 lata i powyżej 50. roku życia (po 10,6 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (10,9 proc.) oraz z miast z liczbą mieszkańców w przedziale 20-99 tys. (14,9 proc.).

Z kolei przeświadczeni o tym, że Rafał Trzaskowski powinien przejść na polityczną emeryturę, są: mężczyźni (37,6 proc.), respondenci w wieku 35-49 lat (41,5 proc.), również z wykształceniem zasadniczym zawodowym (41,8 proc.) i mieszkający na wsi (41,2 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 22-23 września 2026 roku przez agencję SW Research dla "Wprost" metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 864 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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