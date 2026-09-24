Polacy nie boją się wojny. Niemal jednoznaczne wyniki sondażu

W sondażu IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita" ankietowanym zadano pytanie: "Czy pana(-i) zdaniem wojna w Ukrainie przeniesie się na terytorium Polski?".

Polacy nie boją się wojny. Jest nowy sondaż

Łącznie 77,1 proc. ankietowanych nie boi się wojny w Polsce, w tym "raczej nie" odpowiedziało 51,0 proc., a zdecydowanie nie – 26,1 proc.

Jedynie 15,6 proc. Polaków obawia się, że wojna z Ukrainy może przenieść się na nasze terytorium, z czego "zdecydowanie tak" odpowiedziało 1,7 proc., a 13,9 proc. – "raczej tak".

7,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

O obawach związanych z rozprzestrzenieniem się konfliktu na terytorium Polski, mówią przede wszystkim wyborcy opozycji (19 proc.), kobiety (25 proc.), osoby w wieku 50 lat (32 proc.), a także w równym stopniu mieszkańcy wsi oraz średnich miast (po 16 proc. wskazań). Wojny w naszym kraju boi się po 19 proc. osób ze średnim, jak i wyższym wykształceniem. Największy niepokój, że wojna przeniesie się na terytorium Polski, odczuwają widzowie TV Republika (24 proc.), a także osoby, które deklarują poglądy prawicowe (18 proc.), które w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowały na PiS (27 proc.).

W grupie osób, które nie obawiają się rozlania wojny na terytorium Polski przeważają osoby, które nie uczestniczą w wyborach (78 proc.), mężczyźni (90 proc.), osoby, które mają 30 lat (91 proc.), mieszkańcy średnich miast (81 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (94 proc.).

Wybory rządu i wyborcy opozycji nie obawiają się wojny w Polsce

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej, to zdecydowanie tak odpowiedziało 3 proc., raczej tak — 13 proc., raczej nie – 51 proc., zdecydowanie nie – 22 proc. "Nie wiem" odpowiedziało 11 proc.

Z kolei wśród wyborców opozycji zdecydowanie tak odpowiedziało 1 proc., raczej tak – 18 proc., raczej nie – 53 proc., zdecydowanie nie – 28 proc. "Nie wiem" odpowiedziało 1 proc.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej", badanie CATI, przeprowadzono w dniach 18–18 września 2026 roku na 1070-osobowej grupie respondentów.

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