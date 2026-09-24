Polacy wybrali lidera prawicy. Ponad połowa w sondażu nie ma wątpliwości

W nowym sondażu Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", badanych zapytano, kto jest dziś głównym liderem prawicy.

Kaczyński liderem prawicy. Tak uważa ponad połowa Polaków w sondażu

55 proc. Polaków wskazało na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki, na którego, jako lidera prawicy, wskazało 26 proc. badanych.

7 proc. oceniło, że liderem prawicy jest były premier Mateusz Morawiecki.

Po 5 proc. ankietowanych wskazało na Grzegorza Brauna – lidera Konfederacji Korony Polskiej oraz Sławomira Mentzena – jednego z liderów Konfederacji.

2 proc. respondentów uważa, że liderem prawicy jest ktoś inny.

Wyniki sondażu nie obejmują osób niezdecydowanych.

Rozłam w PiS. Morawiecki i grupa posłów odeszli z partii

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem.

Jacek Sasin ogłosił jeszcze tego samego dnia, czyli 15 lipca, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i sam były premier nie złożyli wymaganych deklaracji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował następnie, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa".

Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" został przeprowadzony w dniach 21–22 września 2026 roku na próbie 1028 dorosłych Polaków.

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