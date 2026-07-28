Kto liderem prawicy po rozłamie w PiS? Polacy zabrali głos

W sondażu nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowanym zadano pytanie: "Kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?".

Sondaż: Kaczyński liderem prawicy po rozłamie w PiS

Najwięcej – 20 proc. badanych – uważa, że liderem prawicy pozostanie Jarosław Kaczyński.

18 proc. ankietowanych wskazało na prezydenta Karola Nawrockiego.

Były premier Mateusz Morawiecki uzyskał 9 proc. wskazań.

Na Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei i współlidera Konfederacji wskazało 7 proc. Polaków.

3 proc. twierdzi, że liderem prawicy będzie Grzegorz Braun – lider Konfederacji Korony Polskiej.

42 proc. Polaków nie potrafiło wskazać nazwiska lidera.

Wśród wyborców PiS Jarosław Kaczyński jest liderem prawicy dla 34 proc. badanych. Prezydenta Karola Nawrockiego wybierło 26 proc. elektoratu PiS, a Mateusza Morawieckiego – 9 proc.

"Wyniki pokazują, że Jarosław Kaczyński wciąż trzyma ster we własnym ugrupowaniu, choć wśród ogółu wyborców tuż za nim znajduje się Karol Nawrocki. Jak widać, ostatnie zamieszanie wokół stowarzyszeń i wykluczenia z partii ponad 30 posłów nie popsuło reputacji Jarosława Kaczyńskiego wśród wyborców. Na pewno to dla niego dobra wiadomość" – czytamy.

Rozłam w PiS. Morawiecki i jego stronnicy odchodzą z partii

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska".

Termin na podjęcie decyzji przez każdego polityka PiS upłynął w czwartek 23 lipca.

Jacek Sasin jeszcze pierwszego dnia ogłosił, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS. W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu "Rozwój Plus" i wrócił do partii.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 roku.

Czytaj też:

Tak zagłosowaliby Polacy. Tyle poparcia w sondażu ma partia Morawieckiego Czytaj też:

"Ręce opadają". Bosak: Nie ufajcie politykom. Wszystko sprawdzajcie