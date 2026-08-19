W Grenadzie rozpoczęły się kontrole uszkodzonych świątyń
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Świat

W Grenadzie rozpoczęły się kontrole uszkodzonych świątyń

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Flaga Hiszpanii, zdjęcie ilustracyjne
Flaga Hiszpanii, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / Mariscal
W aglomeracji Grenady, w południowej Hiszpanii, rozpoczęły się kontrole kilkunastu świątyń, które mogły zostać uszkodzone w wyniku trzęsień ziemi i wstrząsów wtórnych nawiedzających od soboty Andaluzję.

Archidiecezja Grenady poinformowała, że wciąż nie jest znany stan wszystkich potencjalnie uszkodzonych obiektów sakralnych.

Po przeprowadzeniu inspekcji od czwartku ponownie mają zostać otwarte Kaplica Królewska w Grenadzie, Klasztor Kartuzów oraz opactwo Sacromonte.

W Grenadzie się kontrole uszkodzonych świątyń

Według hiszpańskich służb obrony cywilnej w prowincji Grenada, gdzie od soboty odnotowano prawie 500 wstrząsów sejsmicznych, konieczne było przeprowadzenie około 150 kontroli stanu budynków. Lokalne media informują, że uszkodzenia, m.in. popękane ściany i stropy, wystąpiły w około 500 obiektach. Ponad 2,5 tys. mieszkańców prowincji zgłosiło służbom zniszczenia budynków.

Kryzys sejsmiczny rozpoczął się w sobotę od trzęsienia ziemi o magnitudzie 5 w miejscowości Alhendin. Według Krajowego Instytutu Geograficznego (IGN) od tego czasu odnotowano prawie 500 trzęsień ziemi i wstrząsów wtórnych o magnitudzie od 1,5 do 4,8. Najsilniejszy z nich wystąpił we wtorek w Gojar.

Wtorkowy wstrząs spowodował ponad 2 tys. przypadków uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego w aglomeracji Grenady, głównie fasad budynków i samochodów. Trzy osoby zostały ranne.

Władze Andaluzji szacują, że od soboty pomocy medycznej w związku z trzęsieniami ziemi potrzebowało 14 osób. Ponad 600 osób ewakuowano z powodu uszkodzeń budynków mieszkalnych.

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Źródło: KAI
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