Matecki przeskoczył przez płot. Cudak zawiadamia prokuraturę

Poseł PiS Dariusz Matecki skakał przez ogrodzenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pomimo ostrzeżeń policjantów, że może zrobić sobie krzywdę. – Jak się nabiję, to moja sprawa – mówił funkcjonariuszom. Tłumaczył również mundurowym, że nie mogą naruszać jego nietykalności cielesnej.

Nagranie sprzed AWS szybko obiegło media społecznościowe. Matecki chciał dostać się do siedziby AWS, aby dostarczyć paczkę z jedzeniem i lekami dla Marii Kurowskiej. Nie został jednak do niej dopuszczony.

Kurowska od czwartku przebywa w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w ramach protestu przed działaniami obecnej władzy.

Jak relacjonowała rozgłośna RMF FM, policjanci ostatecznie przekonali Dariusza Mateckiego, by opuścił teren uczelni i uchylili bramę, przez którą parlamentarzysta wyszedł na zewnątrz.

Cudak zawiadamia prokuraturę

Sławomir Cudak, który twierdzi, że jest pełniącym obowiązki obowiązki rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, przekazał, że złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zakłócenia miru domowego przez posła PiS.

Sprawę przekazano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Spór o AWS

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował 10 września, że dr Michał Sopiński "definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości". Jako powód MS wymieniło nieprawidłowości dotyczące postępowań o nadanie stopnia doktora, naruszenie zasady apolityczności i nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Obowiązki rektora-komendanta AWS resort powierzył dr. hab. Sławomirowi Cudakowi, prof. AWS. Dr Sopiński nie uznaje skuteczności swojego odwołania. – Minister Żurek nie doręczył mi w trybie KPA decyzji o moim odwołaniu – oświadczył. Podnosi także argument dotyczący wcześniejszego zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

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