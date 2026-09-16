Przemawiając na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej powiedział, że Moskwa nie zamierza zawierać żadnych umów ani porozumień z Europejczykami w zakresie zapewnienia własnego bezpieczeństwa, a także nie zamierza atakować militarnie Zachodu.

Ławrow: Nie zamierzamy atakować. Mam nadzieję, że ostrzeżenie o krótkiej wojnie zostało usłyszane

– Rosja nie zamierza zawierać żadnych umów ani porozumień z Europejczykami w zakresie zapewnienia własnego bezpieczeństwa. W tych obszarach, od których zależy bezpieczeństwo państwa, nie podpisujemy żadnych umów i nie zamierzamy tego robić – powiedział Ławrow.

Minister przedstawił swoją perspektywę, że to Europa regularnie ogłasza przygotowania do wojny z Rosją. – Podczas gdy Federacja Rosyjska nie ma interesu ani zamiaru atakować Zachodu – podkreślił.

– Jednak jeśli Europejczycy naprawdę zdecydują się zaatakować Rosję, będzie to już zupełnie inna wojna [niż na Ukrainie – red.], bardzo krótka – przypomniał, nawiązując do swojej wypowiedzi sprzed kilku dni. – Mam nadzieję, że to ostrzeżenie zostało usłyszane w stolicach Europy i w tych strukturach, które teraz próbują reprezentować zjednoczoną Europę – zaznaczył.

"Radziłbym zapamiętać te słowa"

Przypomnijmy, że 8 września w programie "Wielka Gra" na antenie państwowego kanału Rossija 1 Ławrow odniósł się do pojawiających się w niektórych zachodnich mediach twierdzeń jakoby Moskwa przygotowywała się do rychłego ataku na kolejne państwa.

Ławrow powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko strony rosyjskiej. Kreml twierdzi, że niczego takiego nie ma w planach. – Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział i powtórzył to kilkakrotnie: "Nie planujemy nikogo atakować" – podkreślił Ławrow. Jak dodał, uderzenie militarne na inne kraje "to głupota i idiotyzm", które świadczą "o całkowitym braku sztuki rządzenia państwem".

Szef rosyjskiego MSZ przekonywał, że Rosja użyje siły wyłącznie wówczas, gdy Zachód zaatakuje Rosję. – Jeśli te rozmowy (na temat zakończenia wojny na Ukrainie – red.) oznaczają wasze (Zachodu – red.) przygotowania do ataku, to zapewniam: wojna będzie zupełnie inna i bardzo krótka. Radziłbym wszystkim zapamiętać te słowa – powiedział Ławrow.

"Rosja nie planuje ataków na państwa NATO"

O braku agresywnych zamiarów Moskwy wobec Zachodu, Ławrow mówił przykładowo podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2025 roku.

Ławrow powiedział, że "Rosja nie planuje ataków na państwa NATO". – Rosja jest oskarżana o niemal planowanie ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Putin wielokrotnie obalał te prowokacje – powiedział. Ostrzegł przed atakiem na Rosję. – Każda agresja wobec Rosji spotka się z zdecydowaną reakcją. NATO i UE nie powinny mieć co do tego żadnych wątpliwości – zastrzegł.

W kontekście wojny na Ukrainie, szef rosyjskiego MSZ mówił wówczas między innymi, że NATO kontynuowało "ekspansję aż do granic Rosji, pomimo zapewnień, że nie posunie się na Wschód".

Polska modernizuje armię, ale nie po to, by kogokolwiek atakować

Część zachodnich polityków i komentatorów odpowiada na zapewnienia o braku agresywnych zamiarów wobec Zachodu stwierdzeniem, że problem z Rosją polega na tym, że bardzo ciężko jest uwierzyć w to, co mówi Moskwa.

Jeśli chodzi o Polskę, zarówno obecny, jak i poprzedni rząd wskazują, że nie zamierzają zaatakować Rosji, a prowadzone zbrojenia są po to, by odstraszać przed ewentualną agresją na Polskę, jak i rozbudować oraz zmodernizować siły zbrojne na miarę współczesności.

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