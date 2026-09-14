Cień nadziei na deeskalację. Zełenski: To mógłby być pierwszy krok

W poniedziałek Donald Trump opublikował na ten temat krótki wpis na platformie Truth Social. Według prezydenta USA zarówno Rosja, jak i Ukraina wyraziły zgodę na zaprzestanie ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Trump wyraził twierdzenie, że "wzrost cen oleju napędowego na świecie jest spowodowany głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie konfliktem Amerykanów z Iranem.

Rosja niszczy gospodarkę Ukrainy

Niebawem do przedmiotu sprawy odniósł się Wołodymyr Zełenski. Polityk opublikował post na X. Zwrócił uwagę, że Rosjanie każdego dnia atakują obiekty ściśle związane z gospodarką. Wyraził jednocześnie sceptycyzm, co do przestrzegania przez Kreml porozumienia.

"Ukraina zaproponowała swoim partnerom, aby zapewnili porozumienie z Rosją, które zatrzymałoby niszczenie krytycznej infrastruktury. Żywność, energia i inne podstawowe rzeczy niezbędne do podtrzymania życia muszą być chronione, a rosyjskie ataki są skierowane głównie przeciwko nim" – prezydent Ukrainy.

"Codziennie ukraińskie obiekty energetyczne, infrastruktura portowa, logistyka, a nawet magazyny przechowujące żywność i leki stają się celem. Ukraina nie jest przekonana, że Rosja jest gotowa przestrzegać jakiegokolwiek porozumienia" — kontynuował.

Zełenski: Częściowe zawieszenie broni mogłoby być krokiem do zakończenia wojny

Polityk zapewnił, że Kijów jest gotowy wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne Federacji Rosyjskiej, ale pod warunkiem, że "partnerzy są gotowi zagwarantować, że Rosja naprawdę powstrzyma się od ataków na nasz system elektroenergetyczny, inne obiekty energetyczne, krytyczną infrastrukturę i szlaki dostaw żywności".

Zełenski powtórzył wyrażane wcześniej stanowisko, że obecne kroki deeskalacyjne w postaci częściowego zawieszenia broni mogłoby być pierwszym krokiem do zakończenia wojny. "Oczekujemy konkretów od naszych partnerów" – podsumował Zełenski.

Moskwa z kolei za każdym razem powtarza, że nie chce zawieszenia broni na froncie, a wojna ma się zakończyć wtedy, kiedy wypracowane zostanie całościowe porozumienie rozwiązujące konflikt.

Czytaj też:

TVP Info opublikowało fałszywe zdjęcie. Kancelaria Tuska ostrzega Czytaj też:

W Warszawie odbędzie się marsz "Polska za pokojem"