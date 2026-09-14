W Warszawie odbędzie się marsz "Polska za pokojem"

"Polska powinna dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo własnych obywateli i nie angażować się w konflikty, które nie służą naszym narodowym interesom" – napisał na platformie X lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

20 września marsz "Polska za pokojem"

Marsz "Polska za pokojem" odbędzie się w niedzielę 20 września. Zbiórka pod Rotundą przy Rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie o godzinie 12.

Podobne wydarzenia były już w przeszłości współorganizowane m.in. przez Konfederację Korony Polskiej i środowisko polityczne Janusza Korwin-Mikkego.

Braun wielokrotnie apelował do polskich władz, żeby przestały narażać Polskę na potencjalne uwikłanie kraju w wojnę z Rosją. Mówił o tym między innymi w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

Polityk wiele razy wyrażał stanowisko, że wciąganie Polski w cudzą wojnę jest obecnie jednym z największych zagrożeń wiszących nad naszym państwem.

Sikorski: Pokonalibyśmy Rosję bardzo szybko

Tymczasem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opowiadał w Kijowie, że gdyby Rosja zaatakowała NATO, wtedy "pokonalibyśmy ją bardzo szybko". Jego słowa zostały wywołały komentarze w Polsce i w innych państwach europejskich, a także w Rosji. Moskwa wielokrotnie wskazywała, że nie będzie atakować państw NATO. Teraz Rzecznik tamtejszego MSZ Maria Zacharowa wyraziła opinię, że Sikorski cierpi na "rusofobię mózgu".

W przeszłości Sikorski kilka razy popierał pomysł Kijowa, by Polska zestrzeliwała ze swojego terytorium rosyjskie rakiety nad Ukrainą.

Negatywnie o takiej koncepcji wypowiedzieli się m.in. gen. Tomasz Drewniak, gen. Bogusław Samol i wielu innych ekspertów. Wskazywano m.in., że byłoby to dla Polski olbrzymie zagrożenie i w praktyce oznaczałoby wejście do wojny przeciwko Rosji.

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