Niecodzienna interwencja służb na A2. W chłodni przewożono 35 migrantów

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 września, w Nagradowicach pod Poznaniem. Ciężarówka znajdowała się w rejonie punktu poboru opłat, na nitce autostrady prowadzącej w kierunku Świecka i granicy z Niemcami.

35 osób w części ładunkowej

Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 14.30. Według wielkopolskiej policji wpłynęło ono dokładnie o godz. 14.38. Po sprawdzeniu ciężarówki funkcjonariusze znaleźli w części ładunkowej 35 cudzoziemców różnych narodowości. Istniało podejrzenie, że mogą przebywać w Polsce nielegalnie. "Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe" – poinformował Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w mediach społecznościowych.

Ze względu na warunki, w jakich przewożono migrantów, na miejsce skierowano służby ratunkowe. Początkowo zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej, ostatecznie w działaniach uczestniczyły trzy jednostki. – Pomocy medycznej wymagała jedna osoba – przekazał Onetowi asp. mgr Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na czas akcji zamknięto wjazd na parking przy autostradzie. Na miejsce podstawiono również autobus-więźniarkę.

Policja zabezpieczała akcję

W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze wielkopolskiej policji. – Policjanci zabezpieczali działania straży granicznej związane z ujawnieniem w samochodzie ciężarowym cudzoziemców różnych narodowości – przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Straż Graniczna ustala okoliczności przewozu oraz status prawny zatrzymanych. W tego typu przypadkach wobec cudzoziemców mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne zmierzające m.in. do przekazania ich do państwa, w którym wcześniej złożyli wniosek o ochronę międzynarodową.