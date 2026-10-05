Tajne spotkanie kilku państw NATO w Polsce? "Przeciek nie był przypadkowy"

Serwis Politico podał, że w październiku w Warszawie odbędzie się spotkanie nieformalnej grupy roboczej (Bergen Group) poświęcone przyszłości NATO. Jego inicjatorem ma być wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Portal podkreślił, że szczegóły dotyczące wydarzenia pozostają niejasne, a Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Według nieoficjalnych doniesień, Pentagon nie zaprosił na spotkanie Francji, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich. W przeszłości strona amerykańska zorganizowała już dwa podobne spotkania – z udziałem Finlandii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji oraz Polski. Jak ustaliło Politico, do tego grona może teraz dołączył Dania.

Pentagon szykuje spotkanie w Polsce? "Bardzo prawdopodobne"

– Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Donoszą o tym media, więc myślę, że ten przeciek nie był przypadkowy – skomentował w poniedziałkowym programie "Graffiti" w Polsat News europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.

Jak zauważył, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego funkcjonuje wiele mniej formalnych formatów współpracy, a podobne rozmowy odbywają się przy okazji oficjalnych spotkań ministrów czy przywódców państw członkowskich NATO.

Stała baza wojsk USA. "Zwieńczenie bardzo długiego procesu"

Prezydent USA stwierdził w czwartek (1 października), że przygląda się sprawie budowy amerykańskiej bazy w Polsce. Zapytany przez korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie Marka Wałkuskiego, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji, Donald Trump odparł: – Skąd wiesz, że nie? Mogłem już podjąć.

Wcześniej Elbridge Colby potwierdził, że Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. W zeszłym miesiącu Amerykanie przybyli do naszego kraju analizować potencjalne lokalizacje obiektu.

Adam Bielan wskazał, że pierwsze rozmowy dotyczące zwiększenia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce rozpoczęły się jeszcze podczas pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. – Zaczęliśmy się o to starać, mówię o moim obozie politycznym, o Prawie i Sprawiedliwości, dokładnie 10 lat temu, kiedy Trump został wybrany i jeszcze nie był zaprzysiężony – przypomniał europoseł PiS.

– Pamiętam pierwszą kolację w tej sprawie z jego bardzo bliskim współpracownikiem Rudym Giulianim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w której miałem okazję brać udział. To jest zwieńczenie bardzo długiego procesu – dodał.

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