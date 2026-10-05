Szczepan Twardoch z Nagrodą Nike. "Najważniejsza powieść, jaką napisałem"

Tradycyjnie wręczenie Literackiej Nagrody Nike odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Galę poprowadziła Grażyna Torbicka. Wydarzenie transmitowała Telewizja Polska.

W konkursie mogą brać udział wszystkie gatunki literackie. Laureat wyłaniany jest w trójetapowym konkursie, który trwa od maja do października. Pierwszy etap to przyznanie przez jury 20 nominacji spośród zgłoszonych przez wydawców książek. Następny etap to wybór siedmiu finalistów. Z tej grupy wyłaniany jest zwycięzca. Wyboru laureata dokonuje jury na posiedzeniu w dniu wręczenia nagrody – zawsze w pierwszą niedzielę października. Przyznawana jest również nagroda czytelników.

Nagroda Literacka Nike dla Szczepana Twardocha

Tym razem jurorzy i odbiorcy byli zgodni. Powieść Szczepana Twardocha pt. "Null" zdobyła zarówno główną Nagrodę Literacką Nike, jak i nagrodę czytelników. – Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. (…) Najważniejsza, bo, wyniknęła ze splotu szeregu okoliczności, które doprowadziły mnie do tej powieści – mówił Twardoch, odbierając Nagrodę Nike.

Autor nagrodzonej książki otrzymał statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz 100 tys. zł.

O czym jest książka "Null"?

"Null" to powieść o wojnie widzianej z pierwszej linii frontu. Główny bohater, Koń, porzuca dawne życie w Polsce i trafia w miejsce, w którym walka staje się próbą przetrwania, zmierzenia się z własną przeszłością i szukania sensu tam, gdzie prawie go nie ma. W tym świecie braterstwo, strach, intuicja i krótka miłość zyskują ciężar większy niż wszystko, co zostało wcześniej.

Książka porusza temat wojny jako doświadczenia skrajnego, które odbiera złudzenia i wystawia człowieka na próbę każdego dnia. Ważnym motywem jest braterstwo na froncie, rozumiane jako więź budowana w świecie zagrożenia, strachu i wspólnego trwania. Istotną rolę odgrywa także odkupienie, ponieważ Koń niesie ze sobą przeszłość, od której nie potrafi się uwolnić. Pojawia się również wątek miłosny. Całość dopełnia pytanie o sens walki, gdy rzeczywistość wokół bohaterów wydaje się pozbawiona nadziei.

Szczepan Twardoch jest autorem kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań, m.in.: "Morfina" (2012), "Drach" (2014), "Król" (2016), "Królestwo" (2018), "Pokora" (2020) oraz "Chołod" (2022).

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