"To jest chore". Zajączkowska-Hernik o szokującej sprawie

Europosłanka Konfederacji określiła kobietę mianem "niezwykle odważnej". "Miała wówczas 21 lat. Podczas telewizyjnej debaty o przemocy wobec kobiet, Thaïs powiedziała, że 'głównym zagrożeniem dla kobiet są mężczyźni-imigranci – Afrykanie, czarni i Arabowie'. W czerwcu 2026 roku francuski sąd skazał ją za te słowa na 1000 euro grzywny a prokurator domagał się nawet roku więzienia za "podżeganie do nienawiści rasowej". To jest chore" – podkreśliła Zajączkowska-Hernik.

"Bardzo mi wstyd"

Jak zaznaczyła deputowana do PE, historia Thaïs d’Escufon "pokazuje czym stała się dzisiejsza Francja".

"Dziś Thaïs jest głosem wielu tysięcy francuskich kobiet, które sprzeciwiają się masowej migracji niszczącej ich kraj. A oto jej wczorajszy apel po tym jak we Francji imigrancka młodzież i lewicowe środowiska wywołały w miastach zamieszki, paląc szkoły i ulice oraz atakując nauczycieli i funkcjonariuszy" – czytamy we wpisie.

Zajączkowska-Hernik przywołała słowa Francuzki: "Drodzy przyjaciele z Ameryki i Europy, Bardzo mi wstyd, ale musicie zobaczyć, czym stała się Francja. Nie popełnijcie tych samych błędów, co my. Jedynym pokojowym rozwiązaniem jest odesłanie ich z powrotem do krajów pochodzenia, które tak bardzo kochają. Nie możemy ze sobą współistnieć. Albo oni, albo my".

Zajączkowska-Hernik: Musimy skończyć z polityką ściągania setek tysięcy imigrantów

Deputowana do PE podkreśliła, że "nigdy nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji w Polsce". "Musimy uczyć się na błędach innych i być mądrzy przed szkodą. Tu chodzi o bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin" – napisała Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Dlatego musimy skończyć z polityką ściągania tu setek tysięcy imigrantów! Zero imigracji z państw muzułmańskich i krajów trzeciego świata, zakaz wjazdu dla przybyszów, którzy popełnili wcześniej choćby jedno przestępstwo i bezwzględna deportacja dla każdego, kto złamie nasze prawo. Tu jest Polska, tu ma być bezpiecznie jak nigdzie indziej w Europie!" – podkreśliła.

Czytaj też:

"Albo idioci, albo niemieckie pachołki". Zajączkowska-Hernik oburzona Czytaj też:

"Wszystko wywrócili do góry nogami". Zajączkowska-Hernik wskazała osoby