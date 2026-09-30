"Albo idioci, albo niemieckie pachołki". Zajączkowska-Hernik oburzona

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek o zawieszenie decyzji Rady UE zezwalającej na tymczasowe stosowanie umowy z blokiem Mercosur – przekazała we wtorek agencja prasowa Reuters.

Zajączkowska-Hernik: Jeden wielki cyrk

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

"Albo idioci, albo niemieckie pachołki! Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił skargę rządu Tuska na umowę z Mercosur, bo była... kompromitująco przygotowana!" – napisała na portalu X deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Jak podkreśliła Zajączkowska-Hernik, "nie dość, że rząd wnioskował o wstrzymanie zastosowania umowy z Mercosur 4 miesiące po tym, jak zaczęła obowiązywać (nie spieszyło im się), to jeszcze według TSUE cały dokument został beznadziejnie przygotowany merytorycznie – bez odpowiednich wskazówek, argumentów i dowodów". "Jeden wielki cyrk! Dlatego albo mamy do czynienia z kompletnymi nieudacznikami, albo świadomymi sabotażystami polskiego rolnictwa, którzy od początku działali w interesie Niemiec" – zaznaczyła polityk. "A może jedno i drugie?" – dodała.

Europosłanka Konfederacji: To jest kłamstwo!

Ewa Zajączkowska-Hernik zwróciła również uwagę na słowa rzecznika rządu Adama Szłapki.

"Do tego dziś rzecznik rządu, Adam Szłapka wychodzi na konferencję i opowiada dyrdymały, że w sumie to cała umowa została przyjęta 'w odpowiedniej procedurze i zgodnie z przepisami europejskimi' – to jest kłamstwo! Umowa została wdrożona z pominięciem Parlamentu Europejskiego i jest niezgodna unijnymi traktatami" – napisała europosłanka Konfederacji.

Jak zaznaczyła: "Podsumowując żenujący serial rządu Tuska ws. umowy z Mercosur – najpierw udawali, że szukają koalicji do zablokowania dokumentu, potem pod presją społeczną złożyli spóźnioną o kilka miesięcy i żenująco napisaną skargę, a na koniec mówią, że umowa została przyjęta w porządku".

Deputowana do PE zwróciła uwagę, że "tak w praktyce wygląda Donald 'nikt mnie nie ogra w Europie' Tusk". "Ursula von der Leyen i kanclerz Merz mogą być dumni ze swojego premiera w Polsce" – dodała.

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