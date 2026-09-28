"Wszystko wywrócili do góry nogami". Zajączkowska-Hernik wskazała osoby

Deputowana do Parlamentu Europejskiego odniosła się w poniedziałek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, do działań rzecznik praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, rzecznik praw obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram, szefowej resortu edukacji narodowej Barbary Nowackiej, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i Dawida Kacprzyka, lekarza przez lata związanego z Koalicją Obywatelską.

Zajączkowska-Hernik: Wszystko stanęło na głowie

Zajączkowska-Hernik odnosząc się do ich aktywności, stwierdziła: "Przecież tu wszystko stanęło na głowie".

"❌ Rzecznik Praw Dziecka w zemście na kobiecie doprowadziła do odebrania jej dzieci i jest oskarżana przez 20 swoich pracowników o mobbing i psychiczne wykańczanie.

❌ Rzecznik Praw Obywatelskich wzywała Brukselę do odebrania Polsce środków unijnych i wspierała nielegalny skok rządu na media publiczne.

❌ Minister edukacji obniża poziom nauczania dzieci i wciska im ideologiczną "dietę planetarną".

❌ Minister aktywów państwowych pozwala, by z największej kopalni soli w Polsce próbowano zrobić śmietnik z niebezpiecznymi odpadami.

❌ Minister finansów do reszty rozwala finanse publiczne i zadłuża Polskę w rekordowym tempie.

❌ Lekarz-milioner z KO oskarżany jest o działanie na szkodę zdrowia pacjentów i fałszowanie dokumentacji, ale przez 3 miesiące nie został nawet przesłuchany" – czytamy we wpisie deputowanej do Parlamentu Europejskiego.

Europosłanka Konfederacji: "Mam to w d*pie" hasłem wyborczym koalicji Tuska

Jak zaznaczyła Ewa Zajączkowska-Hernik: "Wszystko wywrócili do góry nogami, a 'mam to w d*pie' stało się nowym hasłem wyborczym całej koalicji Tuska".

"Mam nadzieję, że za rok obywatele tak samo w czterech literach będą mieć cały ten rząd" – dodała europosłanka Konfederacji.

Czytaj też:

"Przestańcie szczuć na Polaków". Apel Zajączkowskiej-Hernik Czytaj też:

"Minister z urojeniami". Zajączkowska-Hernik reaguje na oskarżenia