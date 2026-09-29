Nowy program w Kanale Zero. "Najmądrzejsi ludzie w Polsce"

Kanał Zero szykuje nowość dla swoich widzów. Na antenie internetowej stacji debiutuje "Komitet Centralny", program prowadzony przez Igora Zalewskiego. Jak zapowiada gospodarz, w cyklu pojawią się "najmądrzejsi ludzie w Polsce", którzy będą wyjaśniać najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące na świecie. Pierwsze wydanie zaplanowano na 30 września.

"Najtęższe umysły w Polsce". Nowy program Kanału Zero

Informację o nowym formacie przekazano za pośrednictwem profili społecznościowych Kanału Zero. Z zapowiedzi wynika, że "Komitet Centralny" ma skupiać się na analizowaniu bieżących wydarzeń oraz szerszych przemian politycznych i społecznych.

"Najtęższe umysły w Polsce będą tłumaczyć, co dzieje się ze światem" – napisano w opisie programu.

Do projektu odniósł się również jego prowadzący. Igor Zalewski wyjaśnił, jakie zagadnienia mają być poruszane w kolejnych odcinkach. Wśród nich znalazły się przyczyny narastających konfliktów, wojen i rywalizacji międzynarodowej.

– Jest takie poczucie, że takich mądrych ludzi w Polsce nie ma w ogóle. Trochę jest. I oni będą nam tłumaczyć, co się dzieje z tym światem – stwierdził Igor Zalewski.

Dziennikarz zapowiedział także pytania o tempo współczesnych przemian i sytuację międzynarodową.

– Dlaczego historia tak przyspieszyła? Dlaczego nie ma już świętego spokoju, tylko wszędzie są konflikty, wojny i rywalizacja? – wyliczył.

Pierwszy odcinek "Komitetu Centralnego" ma zostać wyemitowany w środę, 30 września.

Igor Zalewski od lat związany z mediami

Igor Zalewski współpracuje z Kanałem Zero od listopada 2024 roku. Przygotowuje przede wszystkim materiały typu commentary dotyczące polskiej i zagranicznej polityki, a także występuje w wybranych programach jako gość. Na początku 2026 roku dołączył do grona prowadzących popołudniowy format publicystyczny "Przekaz Dnia".

Wcześniej pracował w wielu redakcjach, między innymi w "Życiu", "Nowym Państwie", "Dzienniku", "Uważam Rze" i "Sieciach".

W latach 1998–2018 wspólnie z Robertem Mazurkiem prowadził satyryczną rubrykę "Z życia koalicji, z życia opozycji". Dziennikarze mieli również krótki epizod jako gospodarze programu talk-show "Lekka jazda Mazurka i Zalewskiego". Zalewski prowadził także programy w TV Puls i TVP Info.

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