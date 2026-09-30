Głównym czynnikiem napędzającym ten popyt jest konflikt zbrojny i wynikająca z niego blokada Cieśniny Ormuz na Bliskim Wschodzie. Z powodu problemów z dostawami, nabywcy poszukują dodatkowych źródeł ropy naftowej. Dotyczy to również Chin, które choć zabezpieczyły sobie rezerwy tego surowca, to według informacji agencji Bloomberg również zaczynają zwiększać zakupy z Federacji Rosyjskiej.

Rekordowe dochody Rosji ze sprzedaży ropy naftowej

W minionym tygodniu Rosja osiągnęła rekordowe tygodniowe przychody z morskiego eksportu ropy naftowej od początku wojny. Tamtejsze firmy paliwowe wysyłały na rynki zagraniczne około 3,99 miliona baryłek ropy dziennie. Biorąc pod uwagę wysokie ceny, znacząco zwiększyło to wartość rosyjskiego eksportu. Bloomberg szacuje, że całkowita wartość ropy wysłanej z rosyjskich portów w zeszłym tygodniu wyniosła około 2,75 miliarda dolarów. To około 180 milionów dolarów więcej niż w poprzednim tygodniu i najwyższa tygodniowa wartość od początku wojny Rosji i Ukrainy.

Rosyjska ropa jest obecnie znacznie droższa niż w poprzednich miesiącach. Jak wspomnieliśmy, wpływ na to ma sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej, a w szczególności wojna na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent we wrześniu utrzymywała się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Pod koniec września cena tego gatunku przekroczyła 103 dolary za baryłkę. Wcześniej ceny wzrosły jeszcze bardziej w związku z obawami o zakłócenia w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu.

Średnie przychody z ostatnich czterech tygodni

Kreml zdecydował się ograniczyć eksport paliw, by wesprzeć rynek krajowy. Zakaz eksportu oleju napędowego przez rosyjskich producentów został przedłużony do 30 września, a ograniczenia w zakresie eksportu benzyny i niektórych olejów napędowych przez innych eksporterów pozostają w mocy przez dłuższy czas. Portal UA News zwraca uwagę, że w rezultacie powstała wyjątkowa sytuacja. "Rosja nie może eksportować tak wielu produktów naftowych jak dotychczas, ale ma nadwyżkę ropy naftowej, której nie jest w stanie w pełni przetworzyć w kraju. W związku z tym nadwyżka ropy jest kierowana na rynek zagraniczny".

Zaistniała sytuacja zwiększa to wolumen eksportu morskiego, wskazuje Bloomberg. Jak pisze, bieżące przychody Rosji znacznie przekroczyły wartość z poprzedniego tygodnia. Aby uniknąć wyciągania wniosków na podstawie zaledwie jednego tygodnia, agencja obliczyła również średnie przychody z czterech tygodni. Ten wskaźnik jest mniej podatny na gwałtowne krótkoterminowe wahania cen i wolumenów.

Na przestrzeni ostatnich czterech tygodni szacowana średnia wartość rosyjskiej ropy eksportowanej drogą morską wyniosła około 2,39 miliarda dolarów tygodniowo. To o około 290 milionów dolarów więcej niż w poprzednim czterotygodniowym okresie i najwięcej od drugiej połowy maja.

Podsumowując, Federacja Rosyjska zarabia obecnie więcej na sprzedaży ropy naftowej, nie tylko dzięki zwiększonemu eksportowi. Zasadniczą rolę odgrywa również cena samej ropy naftowej. Dopóki cena ropy Brent utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę, a rosyjska ropa cieszy się popytem wśród nabywców w Azji, Moskwa może generować dodatkowe przychody, nawet pomimo problemów operacyjnych we własnych rafineriach.

Sytuacja ta może ulec zmianie wraz ze wzrostem cen na rynku globalnym. Stopniowo uruchamiane są dostawy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Amerykańska agencja Reuters poinformowała, że eksport z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzrósł we wrześniu, a część infrastruktury zaczęła się odbudowywać po atakach. Może to złagodzić presję na rynek globalny i wpłynąć na cenę rosyjskiej ropy jest to potwierdzone przez analizy danych dotyczących ruchu tankowców przeprowadzona przez Bloomberg.

Czytaj też:

Pierwsza taka sytuacja na Ukrainie od 100 lat. "Ani jednej tony" Czytaj też:

"Do Rzeczy" nr 40: Na skraju katastrofy. Kto próbuje wciągnąć nas w wojnę?