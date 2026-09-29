Trump pod coraz większą presją. Chodzi o Rosję

Nowa fala rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną w ukraińskich miastach wywołała w Waszyngtonie obustronne apele do prezydenta USA o zastosowanie nowych sankcji przeciwko Moskwie.

– Prezydent musi działać szybko, aby wykorzystać ustawę Grahama o sankcjach – powiedział republikanin Don Bacon w rozmowie z Radiem Wolna Europa.

Senatorowie chcą sankcji na Rosję

Według niego Federacja Rosyjska nadal bombarduje miasta i ludność cywilną, dlatego zdecydowana większość Amerykanów chce, aby Trump "zaczął działać teraz”. W końcu gospodarka jest "jednym z naszych instrumentów wpływu i musimy go wykorzystać”. Według doniesień medialnych, apel ten jest częścią dwupartyjnej, dwuizbowej presji na amerykańskiego przywódcę, mającej na celu zmuszenie go do wdrożenia "Ustawy o sankcjach wobec Rosji i Iranu im. Lindseya Grahama z 2026 roku”.

W podobnym tonie wypowiada się republikański senator Roger Wicker, przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych. W swoim oświadczeniu stwierdził, że Waszyngton musi "mieć oko na Putina”, argumentując, że Moskwa nadal atakuje Ukrainę pomimo wysiłków dyplomatycznych. "On [Putin] kpi z procesu pokojowego, ale być może uda się go zmusić do poważniejszego traktowania go, jeśli jego konto bankowe jest zagrożone” – napisał Wicker.

Senator Jean Shaheen z Partii Demokratycznej wskazała, że "ważny jest nie tylko element sankcji, ale także ograniczenie dochodów" Rosji. Polityk dodała, że presja powinna zostać rozciągnięta nie tylko na Rosję, ale także na kraje, które nadal kupują rosyjską energię, zwłaszcza na Chiny.

Sahin wezwała również do podjęcia działań przeciwko operacjom z udziałem floty cieni, podkreślając, że konsumenci nie powinni mieć możliwości zakupu rosyjskiej ropy i gazu.

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