Rosyjski atak w pobliżu polskiej granicy. Sybiha komentuje

W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzeniu uległa infrastruktura w pobliżu przejścia granicznego Jahodyn–Dorohusk w pobliżu granicy z Polską. Dron uderzył obok starego terminalu. Ukraińskie służby przekazały, że przejście graniczne nie zostało uszkodzone.

Atak skomentował szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

"Rosja nadal atakuje infrastrukturę graniczną Ukrainy, przybliżając swoją wojnę do granic NATO. Rosyjski dron ponownie uderzył w rejon w pobliżu przejścia granicznego Jahodyn-Dorohusk, trafiając w jeden ze starych terminali po ukraińskiej stronie granicy" – napisał w mediach społecznościowych.

"Na szczęście nikt nie został ranny. Ataki te pokazują, że rosyjska agresja zagraża bezpieczeństwu daleko poza Ukrainą. Należy ją powstrzymać poprzez zdecydowane działania: zaostrzenie sankcji, dalszą presję na Rosję oraz większe wsparcie dla obrony Ukrainy" – dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Rosyjski atak w pobliżu granicy

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałek, że w związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Działania te miały charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, a na Lubelszczyźnie uruchomiono syreny. – Mamy stan zagrożenia atakiem z powietrza. W całym województwie lubelskim włączone zostały syreny alarmowe – przekazał Wirtualnej Polsce Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.

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