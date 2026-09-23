Pokieruje wojskami dronowymi. To on zastąpi gen. Bodnara

Gen. bryg. Witolda Bartoszka obejmie stanowisko inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Tymczasemgen. bryg. Mirosław Bodnar. Tymczasem gen. bryg. Mirosław Bodnar otrzymał nominację na stanowisko szefa pionu operacyjnego ds. UE – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

Portal Onet opisywał niedawno, że gen. Bodnar miał sobie nie radzić z zadaniami, jakie nakładało na niego kierownictwo MON. Stąd też decyzja o zmianie.

Wojskowemu zarzucano ponoć brak całościowej strategii rozwoju i wykorzystania dronów, jak również zbyt małą liczbę bezzałogowców w jednostkach. Generał miał nie posiadać odpowiedniej wiedzy dot. dronów.

Więcej zmian na szczytach wojska

To jednak nie jedyne zmiany. Minister obrony narodowej zdecydował wyznaczył gen. bryg. Dariusza Czekaja na funkcję rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Z kolei gen. bryg. Jerzy Kwika obejmie stanowisko prorektora ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej.

Nowe zadania powierzono również płk. Andrzejowi Czernyhowskiemu, który został wyznaczony na dowódcę 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych. Komendantem 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ będzie natomiast płk. Piotr Antoszewski.

Stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii obejmie ppłk. Bogumił Będkowski. Z kolei ppłk. Sebastian Szymanek został wyznaczony na zastępcę komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ.

Szef MON podziękował wszystkim oficerom za dotychczasową służbę oraz pogratulował im powierzenia nowych obowiązków.

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