Agenci CBA zatrzymali we wtorek rano w Warszawie Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP. Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Czarzasty twierdzi, że to początek zatrzymań w Kancelarii Prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując te zatrzymania, powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że go to "w ogóle nie dziwi".

– Dlatego, że odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie te działania, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności – stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty ocenił, że "to są domniemane pieniądze za dostęp do prezydenta, tzw. prezydent w pakiecie, to jest domniemany handel ułaskawieniami, to jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie, to są podejrzane, moim zdaniem, poprawki pana ministra Boguckiego w sprawie Zondacrypto, to są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez na których bywa pan prezydent, to są dziwne i podejrzane weta".

Lider Nowej Lewicy dodał, że to jest "początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta". – Chcę zwrócić uwagę na słowo "początek" – zauważył.

"Skandaliczne". Sasin pyta Czarzastego: Skąd wie?

Jacek Sasin, poseł PiS, były wicepremier i szef MAP, komentując w Polsat News słowa Włodzimierza Czarzastego, zwrócił uwagę, iż "wobec tego, że pan prezydent wykonuje swój mandat, stoi na stanowisku praworządności, były te zapowiedzi uderzenia w Kancelarię, w otoczenie pana prezydenta".

– Rozumiem, że to zostało dzisiaj zrealizowane – dodał.

Zdaniem Jacka Sasina "już zupełnie skandaliczne jest to, że marszałek Czarzasty zapowiada jakieś dalsze aresztowania, dalsze zatrzymania".

– Ja pytam dzisiaj: skąd marszałek Czarzasty wie, jakie będą jeszcze kolejne działania prokuratury w stosunku do osób z Kancelarii Prezydenta? – zapytał polityk PiS.

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