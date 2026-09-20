(Nie)dobry duch partii

Młody, sprawny, dobrze zorganizowany” – tego rodzaju opinie można usłyszeć na temat Moskala od działaczy PiS. Były wicepremier Jacek Sasin nazwał go „dobrym duchem partii”. Mający 32 lata Michał Moskal jest w wieku, w którym wielu wciąż cierpliwie czeka na pierwszą poważną funkcję. Tymczasem on zdążył kierować młodzieżówką PiS, pracować u boku wicepremierów, zostać dyrektorem Biura Prezydialnego partii, posłem, członkiem Komitetu Wykonawczego PiS i wiceprezesem lubelskich struktur ugrupowania.

Moskal urodził się w 1994 r. w Janowie Lubelskim. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Ma też tytuł MBA uzyskany w Kolegium Jagiellońskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, którym kierował w latach 2015–2017. Następnie związał się z PiS – pracował jako asystent wiceministra Tomasza Zdzikota – najpierw w MSWiA, później w MON. W 2018 r. zdobył mandat radnego warszawskiego Żoliborza, a dwa lata później został przewodniczącym Forum Młodych PiS.