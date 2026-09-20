Miłosz Kłeczek z zakazem wstępu do Sejmu? Jest wniosek posła KO

Wniosek trafił do szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Upomnienie Bosaka, interwencja Straży Marszałkowskiej

Do zdarzenia doszło 18 września podczas 65. posiedzenia Sejmu. Karolina Opolska z TVP Info prowadziła na żywo rozmowę z posłem KO Adrianem Witczakiem. W pewnym momencie do prowadzącej i jej gościa podszedł Miłosz Kłeczek z Telewizji Republika. – O, tu mnie widać. Kłaniam się, Miłosz Kłeczek – powiedział dziennikarz i zapytał, czy może się dosiąść. – Dzień dobry, ale my mamy rozmowę na temat bezpieczeństwa – odpowiedziała Opolska.

Między Kłeczkiem a Opolską i Witczakiem doszło następnie do wymiany zdań dotyczącej m.in. Trybunału Konstytucyjnego i przestrzegania konstytucji. Kłeczek próbował również zwrócić się do widzów TVP Info. Rozmowa na galerii sejmowej stała się na tyle głośna, że zareagował prowadzący posiedzenie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Na miejsce została wezwana także Straż Marszałkowska. Kłeczek został następnie wyprowadzony z galerii sejmowej.

TVP Info przerwała połączenie z Sejmem. Po zdarzeniu Kłeczek przeprosił za zakłócenie obrad, jednocześnie mówił o "agresywnej sytuacji z udziałem posła PO".

Witczak wystąpił o zakaz wstępu dla Kłeczka

Po incydencie Adrian Witczak poinformował w mediach społecznościowych o skierowaniu wniosku dotyczącego zakazu wstępu Kłeczka do Sejmu. "Miłosz Kłeczek z Republiki wtargnął podczas mojego wywiadu z panią redaktor Karoliną Opolską @tvp_info i zachowywał się agresywnie, zakłócał pracę Sejmu i ignorował wezwania do porządku. To nie dziennikarstwo, tylko awanturnictwo. Skierowałem wniosek o zakaz wstępu. Kto nie szanuje Sejmu, nie powinien przekraczać jego progu. Polski Parlament to nie studio Republiki" – napisał poseł KO na X.

Witczak opublikował również skan pisma datowanego na 18 września 2026 r. Dokument został skierowany do szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. "Wnoszę o wystąpienie do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie zakazu wstępu na teren Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej panu Miłoszowi Kłeczkowi, pracownikowi TV Republika" – napisał Witczak.

"Doszło do siłowego wtargnięcia i zakłócenia rozmowy"

W uzasadnieniu wniosku poseł przedstawił własny opis wydarzeń z galerii sejmowej. "W dniu 18 września 2026 r. w czasie wywiadu, którego udzielałem pani redaktor Karolinie Opolskiej ze stacji telewizyjnej TVP Info w loży dziennikarskiej znajdującej się na galerii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do siłowego wtargnięcia i zakłócenia rozmowy przez pana Miłosza Kłeczkę" – czytamy w piśmie.

Witczak wskazał również, że zachowanie Miłosza Kłeczka miało mieć charakter "napastliwy i konfrontacyjny, powodujący niepokój co do jego bezpieczeństwa jako posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej" – napisał. Poseł dodał, że pomimo przywołania Kłeczka do porządku dziennikarz miał kontynuować swoje działania.

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