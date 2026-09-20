100 tys. dolarów za spotkanie z Nawrockim? KPRP odpowiada: To absurd

Portal podał, że sponsorom wydarzenia miały być oferowane pakiety za 25, 50 i 100 tys. dolarów, a najdroższy z nich miał wiązać się z możliwością indywidualnej rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. "Insynuacje, półsłówka, manipulacje" – odpowiedział rzecznik KPRP.

Onet: 100 tys. dolarów za rozmowę jeden na jednego

Sprawa dotyczy Polish-American Economic Summit organizowanego przez Fundację Centrum Strategii Rozwojowych. Wydarzenie zaplanowano w Nowym Jorku przy okazji trwającej od soboty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Według Onetu potencjalnym sponsorom miały być oferowane trzy pakiety: Silver za 25 tys. dolarów, Gold za 50 tys. dolarów oraz Platinum za 100 tys. dolarów.

Portal twierdził, że najdroższy pakiet miał obejmować możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jednego. Pakiet Gold za 50 tys. dolarów miał umożliwiać spotkanie z prezydentem w niewielkim gronie, natomiast Silver za 25 tys. dolarów miał zapewniać dostęp do szerszej strefy VIP.

Onet przytoczył również wypowiedź swojego anonimowego rozmówcy, który przekonywał, że bez wykupienia pakietu zaproszony gość mógł uczestniczyć w wydarzeniu, ale nie miał zagwarantowanego bezpośredniego kontaktu z prezydentem.

Leśkiewicz: Nikt nie płacił za udział i spotkanie z prezydentem

Do publikacji w stanowczych słowach odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – Nagonki na Prezydenta RP Karola Nawrockiego ciąg dalszy. Insynuacje, półsłówka, manipulacje. Proza politycznej rzeczywistości – napisał na platformie X. Następnie przedstawił informacje dotyczące udziału Kancelarii Prezydenta i samego Karola Nawrockiego w wydarzeniu.

Leśkiewicz zaprzeczył twierdzeniom, jakoby Kancelaria Prezydenta uzależniała udział w wydarzeniu lub spotkanie z Karolem Nawrockim od wpłacenia pieniędzy. – Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku. Nie było deklaracji ze strony Kancelarii Prezydenta warunkujących udział w Forum lub spotkanie z Prezydentem od wpłacenia środków finansowych. To absurd – oświadczył rzecznik.

Kto organizuje Polish-American Economic Summit?

Leśkiewicz zwrócił uwagę, że organizatorem wydarzenia jest Centrum Strategii Rozwojowych. – Forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Jest ono takim samym wydarzeniem jak konferencje w Karpaczu czy Krynicy. Tu też pojawiają się sponsorzy i partnerzy, podobnie jest w przypadku Polish-American Economic Summit. Lista partnerów jest publicznie znana – napisał.

Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że prezydent nie będzie uczestniczył w panelach organizowanych przez Centrum Strategii Rozwojowych. Według informacji przekazanych przez Leśkiewicza udział Karola Nawrockiego ma obejmować wystąpienie podczas otwarcia wydarzenia.

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