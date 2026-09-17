Prezydent leci do USA. W planach spotkania na najwyższym szczeblu

W Nowym Jorku spotka się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem i przywódcami państw bałtyckich. W środę wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Pierwszym punktem wizyty Karola i Marty Nawrockich będzie złożenie wieńca pod Drzewem Przetrwania w Nowym Jorku. To grusza Callery'ego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. Para prezydencka odwiedzi również pomnik upamiętniający ofiary zamachów.

Spotkanie z amerykańską Polonią i szczyt gospodarczy

W niedzielę Karol i Marta Nawroccy wezmą udział we Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki. Później spotkają się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii w Christ the King High School w Middle Village. Prezydent wygłosi przemówienie i wręczy odznaczenia państwowe.

W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w Polish–American Economic Summit w siedzibie Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku, gdzie wygłosi przemówienie. Tego samego dnia spotka się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, a następnie z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem.

Poniedziałkowy program prezydenta zakończy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Instytucie Pileckiego.

Nawrocki przemówi na forum ONZ

We wtorek Nawrocki weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ, a następnie w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego. Prezydent spotka się również z przedstawicielami polskich mediów oraz z przewodniczącym Unii Afrykańskiej i prezydentem Burundi.

W środę Karol Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Będzie pierwszym mówcą sesji popołudniowej, a przemówienie wygłosi w języku polskim.

Kancelaria Prezydenta zastrzegła, że program wizyty może ulec zmianie.

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