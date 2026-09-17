Nawrocki odpowiada Tuskowi. "Panie Premierze, historyku..."

Do ostrej wymiany zdań między prezydentem a premierem doszło w czwartek wieczorem. Jej początkiem był fragment wystąpienia Karola Nawrockiego we Włodawie, gdzie prezydent uczestniczył w obchodach 87. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę.

Kancelaria Prezydenta opublikowała na platformie X fragment jego przemówienia. – Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny – mówił prezydent Nawrocki.

W szerszym kontekście prezydent odnosił się do historycznych doświadczeń Polski, w tym utraty państwowości podczas zaborów oraz okupacji w czasie II wojny światowej.

Tusk do Nawrockiego: Proponuję skasować ten wpis

Na opublikowany przez Kancelarię Prezydenta cytat szybko zareagował Donald Tusk. Premier zwrócił się bezpośrednio do Nawrockiego. "Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium" – napisał Tusk.

Na odpowiedź Pałacu Prezydenckiego nie trzeba było długo czekać. Tym razem wpis zamieścił sam Karol Nawrocki, który zwrócił uwagę na historyczny kontekst swojej wcześniejszej wypowiedzi.

"Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny" – odpowiedział prezydent.

17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę od wschodu, gdy Wojsko Polskie od ponad dwóch tygodni odpierało niemiecką inwazję. Sowiecka agresja była konsekwencją porozumienia zawartego wcześniej między III Rzeszą i ZSRR – paktu Ribbentrop-Mołotow wraz z tajnym protokołem dotyczącym podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nawrocki wbija szpilkę w sprawie paliw

Prezydent nie poprzestał na historycznej odpowiedzi. Nawiązał również do swojego projektu dotyczącego obniżenia cen paliw i zasugerował premierowi, by zamiast komentowania jego wypowiedzi zajął się propozycją legislacyjną. "A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw – Polacy czekają" – napisał Nawrocki. Na koniec wykorzystał sformułowanie użyte wcześniej przez Tuska.

"Proponuję skasować ceny paliw;)" – zakończył prezydent.

Czytaj też:

Nawrocki: W polskim DNA jest obawa przed zagrożeniem z Rosji