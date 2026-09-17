Nawrocki zwoła RBN? Leśkiewicz przecina spekulacje

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, przypomniał na czwartkowej konferencji prasowej, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.

Rafał Leśkiewicz zauważył, że wcześniej odbyły się spotkania szefa BBN Bartosza Grodeckiego zarówno z ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, jak i w ramach Komitetu ds. bezpieczeństwa.

Nawrocki spotka się z Kosiniakiem-Kamyszem i gen. Kukułą

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego pytany o tematy planowanego spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, zaznaczył, że będzie to podsumowanie wydarzeń z mijającego tygodnia.

– My też nie możemy dać się zastraszyć władzom Federacji Rosyjskiej, bo taki jest ich główny cel, cel dezinformacyjny, a także wywołanie napięcia, zamieszania jeśli chodzi o odbiór społeczny tych incydentów, do których dochodzi w pobliżu polskiej granicy, lub tej sytuacji, która miała miejsce dwa dni temu z dronem znalezionym na plaży nad Morzem Bałtyckim – mówił.

Nawrocki zmienił zdanie co do RBN?

Pytany o to, skąd zmiana podejścia prezydenta do kwestii RBN, skoro wcześniej deklarował chęć regularnego ich zwoływania, powiedział, że "to żadne tajemnica, nic wyjątkowego, że Rosjanie eskalują".

– Jeśli rząd zobaczył to dopiero teraz, to niedobrze. Dlatego, że to widzimy już od kilku lat. Te działania o charakterze dywersyjno-sabotażowym, które się pojawiały w ciągu ostatnich lat są tego dowodem – mówił.

Rafał Leśkiewicz ocenił, że ostatnia eskalacja rosyjskich działań to konsekwencja zapowiedzi kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy.

– Polska wesprze teraz Ukrainę, to jest zapowiedź z 9 września, kwotą 50 mln euro. Komisja Europejska również zapowiedziała kolejny pakiet pomocowy, kilka krajów UE również zapowiedziało, że wesprze Ukrainę, czy to w ramach pomocy militarnej czy finansowej, 95 proc. tej pomocy idzie przez hub pomocowy w Jasionce – dodał.

Stwierdził przy tym, że w związku z tym nie ma żadnej zmiany, jeśli chodzi o strategię prezydenta.

Zaznaczył, że spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem nie będzie ich pierwszym spotkaniem.

Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, że "niemal codziennie mamy teraz do czynienia z alarmami, które pojawiają się w województwach podkarpackim czy lubelskim, czy alertami RCB, a także tymczasowym zamykaniem lotnisk w Rzeszowie i Lublinie".

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