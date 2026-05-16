Ważne spotkanie u prezydenta. Ujawniono kulisy rozmów

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w piątek (15 maja) z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Głowie państwa towarzyszyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oraz zastępcy szefa BBN gen. Andrzej Kowalski oraz gen. Mirosław Bryś.

"Głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk USA w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy. Stacjonowanie żołnierzy naszego najbliższego sojusznika w Polsce wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania" – napisał na platformie X Grodecki, udostępniając zdjęcie ze spotkania.

Redukcja wojsk USA w Polsce?

Dowódca amerykańskich sił lądowych Christopher LaNeve potwierdził, że Pentagon anulował wysłanie do Polski 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. Chodzi o ok. 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem, którzy mieli trafić na wschodnią flankę NATO w ramach dziewięciomiesięcznej rotacji.

Jeszcze w środę przedstawiciele polskiego rządu przekonywali, że sprawa nie dotyczy Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że chodzi jedynie o "zapowiadaną wcześniej zmianę obecności części sił zbrojnych USA w Europie", a jego zastępca w resorcie obrony Cezary Tomczyk twierdził, że doniesienia dotyczą Niemiec, nie Polski.

Zgodnie z ustaleniami Onetu, strona polska już w nocy z poniedziałku na wtorek otrzymała od Amerykanów informację o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej. O sprawie władze naszego kraju dowiedziały się jednak dopiero z mediów, ponieważ – według nieoficjalnych doniesień – wiadomość ze Stanów Zjednoczonych ugrzęzła w poczcie niejawnej gen. Wiesława Kukuły. Sztab Generalny zaprzeczył tym doniesieniom.

