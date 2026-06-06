Kto liderem prawicy w Polsce? Jasny wybór Polaków

"Kto, Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Pollster dla "Super Expressu".

Według respondentów liderem prawicy w Polsce pozostaje prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na Jarosława Kaczyńskiego wskazało w badaniu 38 proc. respondentów.

Drugie miejsce w sondażu zajął prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał wynik 19 proc. "To pokazuje, że Nawrocki zbudował rozpoznawalność i zdobył zwolenników w pierwszym roku prezydentury" – ocenia "Super Express".

Sondażowe podium zamyka Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, który uzyskał 5 proc. głosów. Kolejny jest lider Konfederacji Sławomir Mentzen – 4 proc. – oraz były premier Mateusz Morawiecki – 4 proc. wskazań. 1 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "ktoś inny", a 29 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/nie mam zdania". Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków.

Sondaż: PiS goni KO, Konfederacja trzecią siłą

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałoby się pięć partii. Swoich posłów wprowadziłyby: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Nowa Lewica oraz Korona Grzegorza Brauna. Różnica między PiS a KO wynosi 5,6 punktów procentowych.

Pierwsze miejsce w badaniu zajęła Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 29,3 proc. badanych.Z sondażu dla Polsat News zrealizowanego przez pracownię IBRiS wynika, że na drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość planuje oddać głos 23,7 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera obecnie 13,4 proc. respondentów.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania. Na Nową Lewicę zagłosowałoby 8,1 proc. ankietowanych i niemalże tyle samo – bo równo 8,0 proc. – na Koronę Grzegorza Brauna.

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