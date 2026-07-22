Fatalny dla rządu sondaż. Nawet wyborcy Tuska nie kryją rozczarowania

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano: "Jak Pana/Pani zdaniem rząd radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia?".

Afery w ochronie zdrowia. Fatalne dla rządu wyniki sondażu

Łącznie 77 proc. ankietowanych ocenia działania rządu negatywnie. Odpowiedź "zdecydowanie źle" wskazało 48 proc. badanych. 29 proc. ankietowanych uważa, że gabinet radzi sobie z problemami w ochronie zdrowia "raczej źle".

Pozytywnie działania władzy w sprawie afer w ochronie zdrowia, ocenia 17,4 proc. Polaków, w tym 0,4 proc. twierdzi, że "zdecydowanie dobrze", a 17 proc. wybierało opcję "raczej dobrze".

Zdania w sprawie tego, jak rząd radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia, nie ma 5,6 proc. respondentów.

Jak oceniają rząd w kwestii radzenia sobie z aferami w ochronie zdrowia wyborcy poszczególnych partii?

Wśród wyborców koalicji rządowej (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica) niezadowolenie z tego, jak władza radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia, 47 proc. sympatyków koalicji ocenia działania rządu źle (37 proc. "raczej źle" i 10 proc. "zdecydowanie źle"). Pozytywną ocenę wystawiło 45 proc. własnych wyborców (44 proc. "raczej dobrze" i zaledwie 1 proc. "zdecydowanie dobrze"). 8 proc. z nich nie ma zdania.

Wśród wyborców opozycji oraz osób niezdecydowanych ąż 96 proc. ocenia działania rządu źle (w tym 84 proc. uważa, że jest "zdecydowanie źle"). 4 proc. ocenia rząd w tej sprawie "raczej dobrze".

Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, odsetek negatywnych ocen sięga 94 proc. (z czego aż 83 proc. to oceny "zdecydowanie źle"). Negatywną ocenę wystawia 81 proc. pozostałych badanych (56 proc. "raczej źle", 25 proc. "zdecydowanie źle"). 5 proc. ocenia rząd pozytywnie.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 10-12 lipca 2026 roku, metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków.

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