PiS ma Czarnka, a KO? Polacy wskazali kandydata na premiera

Prawo i Sprawiedliwość już w marcu przedstawiło swojego kandydata na premiera. Jest nim wiceprezes partii Przemysław Czarnek. PiS to dotychczas jedyna formacja, która zdecydowała się na taki krok.

W nowym sondażu sprawdzono, kto według ankietowanych, powinien być takim kandydatem z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Badanie dla "Super Expressu" przeprowadził Instytut Badań Pollster.

Ankietowani mogli wybrać spośród pięciu propozycji lub wskazać "kogoś innego". Najwięcej, bo 35 proc. głosów, zdobył szef MSZ Radosław Sikorski. Wicepremier i minister spraw zagranicznych uzyskał większe poparcie od obecnego premiera, Donalda Tuska. Premier znalazł się na drugiej pozycji, zdobywając 29 proc. głosów. Trzeci jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, którego w roli szefa rządu widzi 16 proc. ankietowanych.

Dalej jest minister finansów i gospodarki Andrzej Domański – 5 proc. Tuż za nim (4 proc.) uplasował się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. 11 proc. uczestników sondażu wolałoby, aby kandydatem na premiera był ktoś spoza wymienionej piątki.

– Radosław Sikorski ma wysokie poparcie, ponieważ jest osobą samodzielną, wyrazistą i profesjonalną, a profesjonalizm to coś, czego aktualnie brakuje klasie politycznej – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych badanych.

PiS wymieni kandydata na premiera? "Projekt Czarnek jest skończony"

Dziennik "Rzeczpospolita", powołując się na rozmówców w PiS, informuje, że decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła.

Przemysława Czarnka zastąpić ma Zbigniew Bogucki – obecnie szef Kancelarii Prezydenta RP albo Tobiasz Bocheński – europoseł i wiceprezes PiS.

– PiS miało mieć dwa płuca, Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, ale oba wysiadły. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony – powiedział gazecie ważny polityk PiS.

7 marca Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Czarnek zwrócił uwagę: Dla Polaków nie ma to najmniejszego znaczenia Czytaj też:

KO chce pogrążyć Kierwińskiego? "Komuś nie podoba się pozycja Marcina"