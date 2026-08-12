Koalicja rozważa podniesienie progu PIT. Możliwe nowe stawki podatkowe

Według ustaleń Money.pl, kwestia zmian podatkowych była jednym z tematów poniedziałkowego spotkania liderów koalicji – premiera Donalda Tuska (KO), szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica).

Dziennikarze zwracają uwagę że koalicjanci mają niewiele czasu na decyzję, ponieważ projekt budżetu na 2027 r. powinien zostać przyjęty przez rząd do końca sierpnia, a następnie trafić do Sejmu.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Niespełniona obietnica Tuska

Obecnie dochody do 120 tys. zł rocznie są objęte stawką PIT w wysokości 12 proc., a nadwyżka ponad tę kwotę – stawką 32 proc. Podniesienie progu jest obecnie oceniane jako bardziej prawdopodobne niż zwiększenie kwoty wolnej od podatku.

KO w kampanii wyborczej w 2023 r. zapowiadała podniesienie kwoty wolnej z 30 do 60 tys. zł, jednak według rozmówców serwisu na realizację tej obietnicy nie ma obecnie wystarczających środków.

Kulisy rozmów liderów koalicji. Możliwe nowe progi podatkowe

Jednym z rozważanych wariantów jest wprowadzenie dodatkowych progów i stawek pomiędzy obecnymi 12 i 32 proc. Rozwiązanie to ma być szczególnie popierane przez Lewicę. Dyskutowana jest również stawka PIT wyższa niż 32 proc., która miałaby objąć najzamożniejszych podatników i zwiększyć progresywność systemu.

Koalicjanci biorą także pod uwagę zmiany w podatku ryczałtowym. Jedna z propozycji zakłada podwyższenie stawek dla poszczególnych branż oraz obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu. Obecnie limit ten wynosi równowartość 2 mln euro rocznych przychodów. W rozmowach pojawia się kwota 250 tys. zł.

Ostateczne decyzje w sprawie zmian podatkowych nie zapadły. Według Money.pl mają zostać podjęte jeszcze w sierpniu. W 2025 r. drugi próg podatkowy przekroczyło ponad 2,4 mln osób.

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