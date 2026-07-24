Rekordowy dług Polski. Zadłużenie Skarbu Państwa przekracza 2,1 bln zł

Polska znalazła się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu długu publicznego w relacji do produktu krajowego brutto.

Według najnowszych danych Eurostatu, na koniec pierwszego kwartału 2026 r. wskaźnik ten wyniósł 61,6 proc. PKB i był o 4,5 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej. Szybciej zadłużały się jedynie Finlandia i Bułgaria.

Zadłużenie Polski rośnie w rekordowym tempie

Średni poziom długu publicznego w całej Unii Europejskiej wzrósł do 82,9 proc. PKB, a w strefie euro osiągnął 88,9 proc. PKB. Mimo dynamicznego przyrostu zadłużenia Polska pozostaje poniżej najbardziej zadłużonych państw Wspólnoty. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Grecji – 143,5 proc. PKB, następnie we Włoszech – 138,9 proc. oraz we Francji – 117,6 proc. PKB.

W ujęciu kwartalnym, względem końca 2025 r., relacja polskiego długu do PKB zwiększyła się o 1,9 pkt proc. Większy wzrost zanotowano m.in. na Węgrzech, Litwie i w Luksemburgu. Z kolei największy spadek zadłużenia rok do roku odnotowały Grecja, Cypr i Słowenia.

Nominalna wartość długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniosła na koniec marca 2026 r. około 2,44 bln zł. Oznacza to przekroczenie unijnego progu referencyjnego wynoszącego 60 proc. PKB, choć poziom zadłużenia pozostaje wyraźnie niższy od średniej dla całej Unii Europejskiej.

Zatrważające dane Ministerstwa Finansów

Na szybki wzrost zadłużenia wskazują również krajowe dane dotyczące długu Skarbu Państwa. Według Ministerstwa Finansów jego wartość po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 2,1 bln zł.

Wzrost zadłużenia jest związany m.in. z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, obsługą zapadającego długu oraz emisją obligacji przeznaczonych na finansowanie wydatków publicznych, w tym inwestycji i obronności.

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