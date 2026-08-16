Na Węgry poleci specjalny samolot. Jest decyzja Tuska

"Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili" – napisał Tusk w niedzielę (16 sierpnia) w serwisie X.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób

O tragedii na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem poinformował jako pierwszy premier Węgier Peter Magyar. Według węgierskiej policji do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę w okolicy miejscowości Mezokeresztes na wschodzie Węgier.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał, że autokarem podróżowali polscy pielgrzymi wracający do Polski z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, 10 jest rannych. Ich stan jest poważny. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech.

Jest śledztwo prokuratury, ambasada uruchamia infolinię dla rodzin ofiar

Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krośnie. "Prokuratorzy i policjanci wykonują już czynności w kraju. "Planowane są czynności na miejscu zdarzenia przez polskiego prokuratora, po uzyskaniu stosownych zgód ze strony Węgier" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię +36 20 472 9502 dla bliskich ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

Minister infrastruktury zlecił wzmocnione kontrole przewoźników

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że czeka na wyniki kontroli przewoźnika, którego autobus uległ wypadkowi na Węgrzech. "Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar (...), składam im wyrazy głębokiego współczucia. Myślami jestem także z osobami poszkodowanymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" – napisał w serwisie X.

Szef MI zaznaczył, że mimo trwających na bieżąco wzmożonych kontroli autobusów, zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego wzmocnione kontrole firm przewozowych i autokarów, szczególnie uwzględniając stan techniczny pojazdów, czas pracy i odpoczynku kierowcy oraz sposobu przewożenia pasażerów.