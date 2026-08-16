Potężny pożar w skansenie. Spłonął zabytkowy kościół

Do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 15 na 16 sierpnia). Według relacji rozgłośni RMF FM, ogień najpierw objął zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Mikołaja Biskupa, nazywany "perłą w koronie" Podkarpacia. Zbudowana w 1667 r. świątynia to jeden z najstarszych kościołów w Polsce.

Następnie ogień przeniósł się na dwa sąsiednie budynki. Na miejscu pracowało około 20 zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielny poranek. Oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku st. kpt. Paweł Giba poinformował portal Interia.pl, że poszkodowany został jeden ze strażaków, który doznał poparzenia ręki.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku odwołało niedzielne wydarzenia – giełdę staroci oraz jarmark artystyczny. "Sanocki skansen pozostaje zamknięty dla turystów do odwołania" – podkreślono w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

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Skansen w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Położone jest na terenie Białej Góry, części dzielnicy Wójtostwo na prawym brzegu Sanu, u podnóża Białej Góry w paśmie Gór Sanocko-Turczańskich.

Muzeum prezentuje kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski). W latach siedemdziesiątych uzyskało status samodzielnej placówki administracyjnej i naukowej, z pierwszym w historii polskiego muzealnictwa statutem typu skansenowskiego. Statut ten był pierwszym tego rodzaju aktem prawnym w Polsce i posłużył wielu innym placówkom do opracowywania własnych statutów normujących działalność powstających parków etnograficznych.

W plenerach sanockiego skansenu kręcone filmy, takie jak "Syberiada polska" w reżyserii Janusza Zaorskiego oraz "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego.