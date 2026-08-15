"Okłamał żołnierzy". Wiceszef MON oskarża prezydenta

W sobotę (15 sierpnia), z okazji Święta Wojska Polskiego, obchodzonego w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, ulicami stolicy przeszła defilada wojskowa z udziałem około 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn. Polska armia zaprezentowała się na lądzie, w powietrzu i na morzu (w Gdyni odbyła się parada morska).

Prezydent Karol Nawrocki powiedział przed rozpoczęciem defilady, że sprzęt dla wojska został kupiony dzięki podatkom, jakie płacą obywatele. – Musimy mieć świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest "Bóg, Honor, Ojczyzna", a nie SAFE – dodał.

Tomczyk: Prezydent okłamał żołnierzy Wojska Polskiego

Do tych słów odniósł się w TVP Info wiceszef MON Cezary Tomczyk. – Jako historyk, prezydent powinien wiedzieć, że hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna" to nie jest hasło od wieków. Przynajmniej nie całość tego hasła. Natomiast dla nas wszystkich ma ono ogromne znaczenie. Dla każdego żołnierza, patrioty, osób wierzących, niewierzących – tłumaczył.

Zapytany, dlaczego Nawrocki wraca do tematu SAFE, wiceminister odparł: – Musimy sobie jasno powiedzieć, że prezydent okłamał żołnierzy Wojska Polskiego. Nie zdarzyło się, żeby zwierzchnik Sił Zbrojnych wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że ma 200 mld zł z SAFE 0 proc., a później nie przekazał nawet złotówki– argumentował.

Jego zdaniem, "gdyby nie pieniądze z Europy, które załatwił (Donald) Tusk, nie mielibyśmy dzisiaj tego największego programu modernizacyjnego w historii polskiego wojska".

Program SAFE. Spór o pieniądze na zbrojenia

SAFE, czyli Security Action for Europe, to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE.

Polska jako pierwsza w UE podpisała w maju br. umowę z Komisją Europejską dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Premier Donald Tusk ocenił, że to przełomowy moment dla Polski i dla UE.

Umowa została zwarta mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE. Prezydent i szef NBP Adam Glapiński jako alternatywę zaproponowali program SAFE 0 proc. z wykorzystaniem zysków i złota zgromadzonego przez bank centralny.

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