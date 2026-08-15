Uroczystość poświęcenia największej w Europie figury Maryi. Na miejscu m.in. Wałęsa

Kilkudziesięciu księży wraz z biskupem diecezjalnym i biskupami seniorami: Wiesławem Meringiem i Stanisławem Gębickim, około 2 tys. wiernych przybyłych z całej Polski, w tym były prezydent Lech Wałęsa, było w sobotę (15 sierpnia) świadkami poświęcenia najwyższej w Europie figury Maryi w Konotopiu pod Toruniem.

Eucharystii, którą poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa, przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski. Podkreślił, że licząca ponad 900 lat diecezja włocławska jest "diecezją świętych i błogosławionych", a znajdująca się nieopodal kaplica Matki Bożej Bolesnej od lat nawiedzana jest przez czcicieli Maryi.

– Maryja w tym wizerunku przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić do wzniesienia wzroku ku górze do Boga i do nieba – mówił hierarcha, dodając, że "prawdziwe szczęście to życie w pokoju ze sobą i z Bogiem".

Najwyższa w Europie figura Maryi poświęcona

Poświęcona figura mierzy ponad 55 metrów. Składa się z dwóch elementów: piętnastometrowego postumentu oraz wznoszącej się nad nim czterdziestometrowej figury Matki Bożej. Tym samym przewyższa figurę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro i figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.

Inwestycję sfinansowało małżeństwo Grażyny i Romana Karkosików. Monument jest ich prywatnym wotum wdzięczności i, jak podkreślają, ma dla nich wymiar duchowy. Autorem projektu figury jest rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski z Płowęża.

Pomnik w Konotopiu dostępny dla wiernych

Figurę będzie można nawiedzać od 1 kwietnia do 30 września, przez cały tydzień, w godzinach od 8.00 do 20.00. A od 1 października do 31 marca – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Natomiast w soboty i niedziele obiekt będzie otwarty w godzinach 10.00-18.00.

Konotopie to mała wieś, leżąca w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Kikół, tuż obok drogi krajowej nr 10.

Poświęcenia pomnika dokonano w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywaną także świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia w kościołach święcone są bukiety z ziół, kwiatów i zbóż jako wyraz dziękczynienia za zebrane plony.

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