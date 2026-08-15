Zełenski: Ukraińcy pomogli Polsce zatrzymać bolszewików

"Pamiętamy, jak los narodu polskiego i państwa został rozstrzygnięty w tej bitwie oraz jak wspólnymi wysiłkami zatrzymano natarcie bolszewików” – napisał Zełenski w sobotę (15 sierpnia) w serwisie X.

Przypomniał, że 106 lat temu ukraińscy żołnierze pomagali polskim obrońcom powstrzymać marsz bolszewików na zachód. "Dziś Moskwa musi przegrać w ten sam sposób" – wskazał.

Zełenski podkreślił, że obecnie Ukraina i jej partnerzy również walczą o wolność. "Dziś nasze wspólne wysiłki mają znaczenie. Dziś rozstrzyga się los państw – Ukrainy i naszych sąsiadów" – stwierdził.

Zaznaczył, że historia Bitwy Warszawskiej pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki wzajemnej pomocy. "Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność" – zakończył.

Bitwa Warszawska 1920 roku. Polska zatrzymała bolszewików

Bitwa Warszawska, stoczona w sierpniu 1920 roku, zakończyła się zwycięstwem Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną i zatrzymała jej ofensywę na zachód.

Była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana "Cudem nad Wisłą". Jest uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Historycy są zdania, że na przedpolach Warszawy nie wydarzył się cud w znaczeniu nadprzyrodzonym, a Polacy zwyciężyli dzięki złamaniu szyfrów wroga, wcześniejszej wiedzy o jego planach i opracowaniu odpowiedniej strategii pokonania bolszewików.

Zełenski stracił Order Orła Białego. Decyzja Nawrockiego

W czerwcu, po tym jak Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 mordowała Polaków na Wołyniu – prezydent Karol Nawrocki pozbawił prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego.

Wkrótce potem Zełenski ogłosił budowę Panteonu Narodowego, w którym mają się znaleźć m.in. ukraińscy nacjonaliści odpowiedzialni za zbrodnię wołyńską. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął ukraiński parlament (Rada Najwyższa).

Na początku lipca prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali na szczycie NATO w Ankarze. Nawrocki powiedział dziennikarzom po spotkaniu z Zełenskim, że w sprawach historycznych nie doszli do porozumienia. Podkreślił również, że kwestie związane z UPA i banderowską symboliką są dla niego "nienegocjowalne".

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