Tusk dotrwa do końca kadencji? Oto opinia Polaków

Niedawno Wirtualna Polska opublikowała sondaż United Surveys by IBRiS, z którego wynikało, że aż 58 proc. Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. 36,2 proc. ankietowanych wybrało wariant "zdecydowanie negatywie", a 21,8 proc. – "raczej negatywnie".

35,9 proc. respondentów ocenia rządzących pozytywnie, z czego 32,4 proc. postrzega go "raczej pozytywnie", natomiast jedynie 3,5 proc. – "zdecydowanie negatywnie". Ponadto 6,1 proc. badanych nie wyraziło zdania w tym zakresie.

Co ciekawe, jeśli chodzi o grupę "pozostałych wyborców", dominuje odczucie negatywne w stosunku do rządzącej koalicji – łącznie 62 proc., w tym 39 proc. "raczej negatywnie", zaś 23 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Polaków zapytano o przyszłość Tuska

Niskie oceny gabinetu Donalda Tuska skłoniły do zapytania Polaków o przyszłość samego premiera. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano, czy Tusk pozostanie na stanowisku szefa rządu do końca obecnej kadencji Sejmu, czyli do jesieni 2027 r.

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 72,9 proc. ankietowanych, przy czym opcję "raczej tak" wybrało 45 proc. badanych, a "zdecydowanie tak" – 27,9 proc.

Zmiany na stanowisku premiera spodziewa się zaledwie 13 proc. respondentów, w tym 8 proc. "raczej", a 5 proc. "zdecydowanie". 14,1 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie.

Przekonanie o stabilności pozycji premiera dominuje we wszystkich grupach wyborców, niezależnie od prezentowanych poglądów politycznych. Największą pewność w tym względzie wykazują zwolennicy obozu rządzącego (88 proc.). Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacji, Korony i Razem) odsetek ten wynosi 67 proc. W grupie określonej jako "pozostali wyborcy" w scenariusz z Donaldem Tuskiem u steru rządu do końca kadencji wierzy 62 proc. ankietowanych.

Sondaż zrealizowano w dniach 7-9 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Sondaż: Tracą dwie największe partie. "O wszystkim decyduje Braun" Czytaj też:

Sojusz Morawieckiego z Hołownią? "0,7 nas interesuje tylko na weselu"