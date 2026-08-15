Promocja SAFE na defiladzie. Dziennikarze Republiki oburzeni

15 sierpnia – w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r. – obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji odbyla się uroczysta defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Podczas wydarzenia wojsko prezentowało najnowocześniejszy sprzęt lądowy i powietrzny.

Na ulicach, którymi mieli przejść polscy żołnierze pojawiło się mnóstwo materiałów promujących słynny unijny program SAFE. Oburzeni taką sytuacją są dziennikarze telewizji Republika, którzy w mediach społecznościowych publikują zdjęcia z plakatami, jakie rozwieszono na mieście.

"Der SAFE na trytytkach, rząd i cała koalicja na trytytkach. Nachalna niemiecka propaganda na trytytkach w święto Wojska Polskiego. Jaka to jest żenada" – napisał dziennikarz Republiki Michał Rachoń.

W podobnym tonie wypowiada się jego redakcyjny kolega Jarosław Olechowski. "Nierząd Donalda Tuska wykorzystał Wojsko Polskie w dniu jego święta do tępej propagandy niemieckiego toksycznego instrumentu finansowego „der SAFE” (Scholz, Angela, Friedrich, Emmanuel), żeby uzasadnić swoją decyzję – wbrew wetu prezydenta – o zadłużeniu Polaków na miliardy euro u Niemca na nieznany procent" – napisał w serwisie X.

"Polska SAFE". Tusk atakuje Nawrockiego

Sobotnia defilada odbyła się pod hasłem "Polska SAFE – Bezpieczna Polska". Niecodzienny wybór hasła komentował szef MON. – Można zadać pytanie, dlaczego w tym roku stoimy podczas defilady pod hasłem "Polska SAFE – Bezpieczna Polska"? Dlaczego jest to angielskie słowo? Odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do sprawy SAFE w swoim wystąpieniu nawiązał również premier. – Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady i głupoty. W te filary ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Moskwie, ale też u nas. Blokowanie wielkiego projektu SAFE, próba podzielenia Polski z sojusznikami – grzmiał szef rządu na wstępie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Gdyni.

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