Prezydent na defiladzie. "Duch tego narodu zna cenę wolności i cenę wojen"

15 sierpnia – w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r. – obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji odbywa się uroczysta defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Podczas wydarzenia wojsko prezentuje najnowocześniejszy sprzęt lądowy i powietrzny.

– Staję przed wami jako prezydent Polski i zwierzchnik Sił Zbrojnych, ale przede wszystkim jako dumny obywatel Rzeczpospolitej i reprezentant narodu, który doskonale zna cenę płaconą za niepodległość i za wolność. Narodu, który zna cenę prowadzonych wojen i mimo że szczęśliwie zasadnicza większość z nas nie brała udziału bezpośrednio w wojnie, to duch tego narodu zna cenę wolności, niepodległości i cenę wojen. Ona bije z każdej polskiej gminy i z każdego polskiego powiatu, z każdego regionu Polski. Widać ją także tu, w naszej stolicy – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

15 sierpnia. "Dzień największego zwycięstwa"

Przywódca zaznaczył, że 15 sierpnia to przede wszystkim dzień największego militarnego, wojskowego zwycięstwa Wojska Polskiego w XX wieku, ale także dzień wdzięczności "za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa".

W sobotę rano prezydent złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Karolowi Nawrockiemu towarzyszyła małżonka Marta. Następnie para prezydencka uczestniczyła w mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył bp polowy Wiesław Lechowicz.

Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego polski przywódca, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, dokonał przeglądu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i przywitał się z żołnierzami słowami "czołem żołnierze". Karol Nawrocki złożył na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieniec od narodu.

W trakcie defilady prezydent wręczył akty mianowania na stopnie generalskie i admiralskie 21 oficerom Wojska Polskiego.

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