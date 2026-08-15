Nie wyrzucaj tego papieru do niebieskiego kosza. Grozi wysoka kara

Proces segregacji śmieci to istotna część naszej codzienności. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu czy w bloku, segregujemy śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników na odpady.

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), według którego niebieski kosz jest przeznaczony na papier, zielony na szkło, żółty na metale i tworzywa sztuczne, brązowy na bioodpady, a czarny lub szary na odpady zmieszane.

Tego nie wyrzucaj do niebieskiego kosza

Należy pamiętać, że segregacja papieru rządzi się swoimi zasadami. W niebieskim koszu składujemy materiały, takie jak: gazety, katalogi, tekturę, pojemniki po jajkach, ścinki z papieru. Natomiast do kontenera przeznaczonego na papier nie można wrzucać: brudnych opakowań po jedzeniu, lakierowanego i foliowanego papieru (powszechnie używanego do produkcji ulotek, broszur, gazetek reklamowych, czasopism, podręczników szkolnych), tapet, mokrych i wilgotnych kartek papieru, a także opakowań, które są zrobione z dwóch materiałów, np. papieru i plastiku.

Papier, jako surowiec przetwarzany, może zostać poddany recyklingowi, czyli ponownemu użyciu. Segregacja papieru i makulatury wpływa na polepszenie zarówno lokalnej, jak i globalnej gospodarki odpadami. Papier ma bowiem wiele innych, użytecznych funkcji. Pamiętajmy, że dużą ilość papieru możemy np. oddać do skupu, punktu odbioru lub zbiórki makulatury, które często możemy spotkać przy urzędzie gminy bądź miasta oraz bibliotece.

Lakierowany papier powinniśmy wyrzucany do czarnego pojemnika na śmieci tzw. zmieszane. Wyrzucenie śmieci do niewłaściwego kosza może skutkować mandatem do 500 zł od straży miejskiej lub policji. W przypadku systemowej, rażącej i powtarzającej się złej segregacji na poziomie całego budynku zarządca lub gmina może naliczyć podwyższoną opłatę za wywóz śmieci – minimalnie dwukrotność, a maksymalnie czterokrotność stawki podstawowej.

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