Brzoska nie wytrzymał. "Na waszym miejscu szukałbym innej pracy"

Założyciel firmy InPost Rafał Brzoska opublikował na platformie X obszerny, emocjonalny wpis. Dołączył do niego screen z Facebooka. Na zdjęciu wygenerowanym przez sztuczną inteligencję widzimy mężczyznę przypominającego Brzoskę – w szlafroku i kajdankach, a także policjantów prowadzących przeszukanie.

"Tak działa koncern Meta w Polsce, nieustająco tolerując fake newsy na mój i wiele innych publicznych osób temat... Może innym to nie przeszkadza, ale jeśli moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny pytając »o co chodzi Tato?«, to jak się polskiemu zarządowi tej gównianej firmy wydaje, że nic z tym nie będę robił mimo pozytywnych wyroków Sądu Polskiego, TO POWIEM TAK – na waszym miejscu szukałbym innej pracy, bo pokazuje to, że jesteście polskimi marionetkami w światowym koncernie, który 16 proc. zysków czerpie z fake newsów i fake reklam, na które naciąga społeczeństwo!" – napisał Brzoska. "A Wy bierzecie udział w przestępstwie – i nie będziecie się mogli zasłaniać tym, że »nie wiedzieliście«... wiecie od ponad 2 lat!" – dodał.

Brzoska grzmi: Zaprzedali się przestępczej działalności

W dalszej części swojego wpisu szef InPostu wymienił nazwiska osób zarządzających Metą w naszym kraju. "To teraz konkrety – operacyjne kierownictwo Meta związane z polskim rynkiem, złożone z polaków (celowo z małej litery), co zaprzedali się przestępczej działalności tej firmy w naszym kraju wygląda obecnie następująco (dla tych co będą tych ludzi chcieli kiedyś zatrudnić – ku pamięci): Robert Bednarski, Jakub Turowski, Tomasz Parfjanowicz, Ewa Tumanow" – wskazał.

"Ambicje zawodowe są ważne, ale twarz ma się tylko jedną!" – skwitował.

Brzoska wygrał w sądzie z Metą

Kilak lat temu Rafał Brzoska i jego żona Omenaa Mensah stali się ofiarami dezinformacji na Facebooku. Na należącej do Marka Zuckerberga platformie pojawiły się fake newsy o pobiciu i śmierci małżonki prezesa InPostu. Zamieszczano również fałszywe reklamy z wizerunkiem samego Brzoski.

"Mamy przełomowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie!" – poinformował w kwietniu br. właściciel InPostu, odnosząc się do pozwu, jaki wytoczył właścicielom Facebooka. NSA wskazał, że "jeżeli platforma decyduje, które reklamy są publikowane, weryfikuje je przed emisją, targetuje odbiorców i zarabia na tym miliardy, to nie jest neutralnym obserwatorem", ale aktywnym uczestnikiem systemu, który ponosi odpowiedzialność za to, co jest wyświetlane użytkownikom.

Czytaj też:

Niespodziewany ruch InPostu. Rafał Brzoska komentuje Czytaj też:

InPost zapłacił większy podatek CIT niż zagraniczni konkurenci łącznie