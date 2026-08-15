Jednak Tusk? Polacy wskazali, który rząd bardziej wzmocnił armię

29,1 proc. badanych uważa, że większy wkład we wzmacnianie wojska miał rząd Donalda Tuska. Niewiele mniej, bo 24,5 proc., przypisuje większe zasługi rządowi Mateusza Morawieckiego.

Kolejne 22,8 proc. respondentów ocenia, że oba gabinety przyczyniły się do wzmocnienia polskiej armii w podobnym stopniu. Z kolei 23,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Choć rząd Donalda Tuska znalazł się na pierwszym miejscu, różnica między nim a gabinetem Mateusza Morawieckiego wynosi zaledwie 4,6 pkt proc.

Wyniki dość wyraźnie różnią się przy uwzględnieniu płci respondentów. 28,7 proc. kobiet wskazało na rząd Tuska, a 18,8 na rząd Morawieckiego. Z kolei wśród mężczyzn 30,6 proc. otrzymał gabinet Morawieckiego, a rząd Tuska – 29,6 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 sierpnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Czy prezydent powinien mieć większy wpływ na wojsko? Wyniki sondażu

W niedawnym sondażu SW Research dla Onetu zapytano natomiast o to, czy prezydent powinien mieć więcej do powiedzenia w sprawie tego, jak wygląda polska armia.

42,8 proc. respondentów uważa, że prezydent nie powinien mieć większego niż obecnie wpływu na wojsko, a 35,3 proc. opowiada się za zwiększeniem jego uprawnień – wynika z sondażu. 21,9 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Istotne różnice widać także między grupami wiekowymi. Wśród osób do 24. roku życia oraz powyżej 50 lat 49,3 proc. sprzeciwia się większemu wpływowi prezydenta na wojsko, podczas gdy popiera go 28,1 proc. W grupie 25-34 lata za zwiększeniem wpływu głowy państwa opowiada się 42,3 proc., a przeciw jest 31,5 proc.

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