Trump: Wkrótce ogłoszę Cieśninę Ormuz terytorium USA

Media odnotowały fragment wypowiedzi amerykańskiej głowy państwa z przemówienia w Nowym Jorku. – Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych – zapowiedział Trump. Przypomniał, że amerykańskie siły utrzymują blokadę irańskich portów.

Prezydent powiedział też, że Stany Zjednoczone przeprowadzą mocny atak gospodarczy na Iran. Nowe środki mają zostać wprowadzone "w przyszłym tygodniu", niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormuz – przekazała cytując Trumpa amerykańska agencja Reutera.

Cieśnina Ormuz częścią USA?

Prezydent USA w ostatnim czasie wielokrotnie mówił, że Amerykanie mają "całkowitą kontrolę" nad cieśniną Ormuz, i zapowiedział, że ją utrzymają.

Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej "jakiej świat nigdy wcześniej nie widział".

Strona irańska utrzymuje z kolei, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki USA nie spełnią warunków Teheranu, w tym nie zakończą wojny i nie odmrożą irańskich aktywów zagranicznych.

Wojna USA z Iranem cały czas się toczy

Przypomnijmy, że konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej trwa od pięciu miesięcy i kosztował już USA prawie 38 mld dolarów oraz życie kilkunastu amerykańskich żołnierzy (oficjalne dane Pentagonu mówią o 18 poległych). Zniszczenia w Iranie są duże, ale ich skala nie jest dokładnie znana m.in. ze względu na blokadę informacyjną i cenzurę wojenną. Wiadomo natomiast, że władza ajatollahów utrzymała się.

Choć w kwietniu uzgodniono zawieszenie broni, to wciąż nie udało się wypracować trwałego porozumienia pokojowego kończącego wojnę, a co jakiś czas dochodzi do wzajemnych ataków. M.in. w lipcu USA dokonały kilkunastu nalotów na cele w Iranie, w odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki m.in. na Bahrajn i Kuwejt.

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