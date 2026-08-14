Mentzen: 3600 plus również nie zadziała i to jest zupełnie oczywiste

7 sierpnia Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję środowiska Rozwój Plus na wybory parlamentarne w 2027 roku. Były premier postuluje nowe świadczenie socjalne, które określił jako "pensja rodzicielska".

Konstrukcja miałaby być podobna do 800 plus. Rodzice dzieci do ukończenia trzeciego roku życia otrzymywaliby z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników świadczenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia netto. Obecnie byłoby to około 3600 zł miesięcznie. Świadczenie socjale 800 plus byłoby utrzymane dla starszych dzieci.

Mentzen: 500 plus nie zadziałało, 800 plus nie zadziałało, więc 3600 plus też nie zadziała

Mentzen dokładnie omówił na swoim kanale YouTube, dlaczego Konfederacja na pewno nie poprze pomysłu Morawieckiego. Udostępnił również na X argumentację w bardzo skrótowej wersji.

– Mateusz Morawiecki odpowiada: on by poprawił w Polsce demografię. Że teraz ma już taki pomysł, który na pewno się uda. Bo wcześniej weszło 500 plus, potem 800 plus, mnóstwo tych innych rzeczy, nic nie zadziałało, od prawie 10 lat dzietność w Polsce leci na twarz, Polaków rodzi się coraz mniej. Pieniądze nie wystarczyły. – powiedział Sławomir Mentzen na nagraniu opublikowanym na X, pochodzącym z jego kanału YouTube.

– Wylaliśmy setki miliardów złotych w te wszystkie programy prodemograficzne, nic to nie dało – kontynuował. – Mateusz Morawiecki doszedł do wniosku: wiecie co trzeba zrobić, żeby naprawić polską demografię? Wiecie, co trzeba zrobić, żeby było lepiej? Trzeba dać jeszcze więcej pieniędzy – dodał.

– Po wprowadzeniu 800 plus dzietność spadła nam do poziomu 1,05, ale Morawiecki twierdzi – nawet taki wykres zrobił – że jak tylko dodamy ludziom jeszcze więcej pieniędzy, jak wydamy jeszcze więcej na socjal, to nam dzietność magicznie wzrośnie do poziomu 1,9, czyli prawie dwukrotnie. [...] Oczywiście nie ma żadnych dowodów, że to zadziała. Taki wykres w Excelu każdy może sobie wygenerować – powiedział poseł.

– 500 plus nie zadziałało, 800 plus nie zadziałało, 3600 plus również nie zadziała i to jest zupełnie oczywiste – podsumował ekonomista.

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